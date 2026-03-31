OFICIAL: Calendario y horarios de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, tras la victoria de Chequia en el Repechaje de UEFA

La llave de repechaje en la UEFA que revelaba la última selección en el Grupo A en la Copa Mundial de la FIFA 2026, ha arrojado a Chequia como el invitado definitivo para enfrentar a Sudáfrica, Corea del Sur y México en el evento que comienza el 11 de junio en la cancha del Estadio Ciudad de México.

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Luego de una aguerrida fase de repechaje, Chequia logró vencer en el primer partido a Irlanda en la instancia de penales y se enfrentó a Dinamarca en la gran final este martes. El partido estuvo lleno de drama pero en los penales lograron ganar y colarse como el invitado 46 a la Copa Mundial de la FIFA.

Suecia, Turquía, Bosnia y República Checa avanzarion al Mundial y en el caso particular de Chequia, es el rival que estaba por revelarse para enfrentar a la Selección de Javier Aguirre por lo que ese sector ha quedado definido.

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¡TODO DEFINIDO! 🇲🇽🤩 #MiSelecciónAzteca enfrentará a Sudáfrica en el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM 🇿🇦🏆



Después vendrán los duelos ante Corea del Sur y República Checa, que logró su boleto de manera dramática en el repechaje 🇰🇷🇨🇿



La cuenta regresiva… pic.twitter.com/OG3WGP9RiN — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) March 31, 2026

Este es el calendario OFICIAL del Grupo A de México en la Copa Mundial de la FIFA 2025 TM

Jornada 1:

-11 de junio, Estadio Ciudad de México:

México vs Sudáfrica - 1:00 PM

-11 de junio, Estadio Guadalajara:

Corea del Sur vs Chequia - 8:00 PM

Jornada 2

-18 de junio, Estadio Atlanta:

Chequia vs Sudáfrica - 10:00 AM

-18 de junio, Estadio Guadalajara:

México vs Corea del Sur - 7:00 PM

Jornada 3

-24 de junio, Estadio Monterrey:

Sudáfrica vs Corea del Sur - 7:00 PM

-24 de junio, Estadio Ciudad de México:

Chequia vs México - 7:00 PM

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El antecedente de México vs Chequia en Copas del Mundo

Una vez que México ha conocido a Chequia como su rival en el Mundial 2026, se recuerda aquel partido del Mundial de Chile 1962, cuando México derrotó a República Checa por marcador de 3-1.

En aquel Mundial, México debutó ante Brasil y perdió por 2-0 y en el segundo partido España derrotó por 1-0. En el tercer partido fue cuando se encontró ante Chequia y México logró tener una victoria por 3-1.