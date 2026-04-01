Esta fue la última Selección de Italia que acudió a un Mundial de la FIFA, con nombres como Buffon, Pirlo e Insigne

Italia consumó el fracaso al no lograr asistir a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM en la instancia de repechaje, siendo derrotados por el combinado de Bosnia en penalesl, con lo que verán el torneo por televisión por tercer ciclo consecutivo.

La última ocasión que Italia fue a un Mundial, sucedió en Brasil 2014, justa a la que llegaban con muchas expectativas y un flamante equipo con grandes nombres en todas sus líneas y en la que para sopresa de todos no logró avanzar de la fase de grupos.

El grupo fue considerado el Grupo de la Muerte de aquel Mundial y es que ahí estaban también Uruguay e Inglaterra, es decir tres campeonas del mundo estuvieron en un solo sector, pero lo que más dejó atónitos a la afición, es que la selección que también ocupó ese Grupo D fue Costa Rica y logró avazar junto a los charrúas, pues los ingleses también fueron cepillados en la fase uno.

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Foto previo al partido Italia vs Costa Rica, Grupo D , partido numero 24 del Mundial de Futbol Brasil 2014, en la foto: Fans 20/06/2014/MEXSPORT/OSVALDO AGUILAR Estadio : Arena Pernambuco, Recife, Pernambuco , Brasil |OSVALDO AGUILAR/MEXSPORT

Italia, y la última selección que fue a un Mundial

-Porteros



Gianluigi Buffon (Juventus)

(Juventus) Salvatore Sirigu (Paris Saint-Germain)

(Paris Saint-Germain) Mattia Perin (Genoa)

-Defensas



Ignazio Abate (AC Milan)

(AC Milan) Andrea Barzagli (Juventus)

(Juventus) Leonardo Bonucci (Juventus)

(Juventus) Giorgio Chiellini (Juventus)

(Juventus) Matteo Darmian (Torino)

(Torino) Mattia De Sciglio (AC Milan)

(AC Milan) Gabriel Paletta (Parma)

-Mediocampistas



Alberto Aquilani (Fiorentina)

(Fiorentina) Antonio Candreva (Lazio)

(Lazio) Daniele De Rossi (Roma)

(Roma) Claudio Marchisio (Juventus)

(Juventus) Marco Parolo (Parma)

(Parma) Andrea Pirlo (Juventus)

(Juventus) Thiago Motta (Paris Saint-Germain)

(Paris Saint-Germain) Marco Verratti (Paris Saint-Germain)

-Delanteros



Mario Balotelli (AC Milan)

(AC Milan) Antonio Cassano (Parma)

(Parma) Alessio Cerci (Torino)

(Torino) Ciro Immobile (Torino)

(Torino) Lorenzo Insigne (Napoli)

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Las 4 selecciones de UEFA que lograron un boleto al Mundial por la vía del repechaje

En este repechaje que se esperaba con muchas ansias, por UEFA ya quedaron definidos las 4 selecciones que se colaron a la Copa del Mundo:

-República Checa

-Bosnia y Herzegovina

-Suecia

-Turquía

Esas son los 4 equipos que amarraron su pase en partidos realmente cerrados y en el que se definieron dos de estos por la vía del penal.