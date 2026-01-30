OFICIAL: Real Madrid se enfrentará a su némesis en los playoffs de la UEFA Champions League

Finalmente se celebró el sorteo de la ronda de playoffs de la UEFA Champions League 2025-26, en el que cada equipo tenía dos posibles rivales, por lo que ahora conocen contra quién se enfrentarán en la próxima ronda y el rival del Real Madrid es el que más sorprende a todos, ya que el ‘Merengue’ jugará contra su némesis histórico y también de la actualidad.

Finalmente el Real Madrid se enfrentará al Benfica, mismo equipo que le propinó la dura derrota en la última jornada de la fase liga (ex fase de grupos), ganándole 4-2 de manera agónica, con gol de su portero.

Entrando por la ventana, el equipo de José Mourinho se medirá contra el de Álvaro Arbeloa, que no pasó directamente a octavos de final por culpa de los portugueses. Pero no solamente es su némesis en la actualidad, sino que es algo que viene desde toda la historia de sus enfrentamientos.

Resulta que el Benfica le ha ganado 3 veces al Real Madrid y siempre marcándole 4 goles o más. Mientras tanto, el equipo de la capital española apenas se impuso una vez contra los portugueses, con un resultado de 2-1. Quizás el encuentro más recordado es el de la final de 1962, cuando los de Portugal se consagraron campeones de Europa venciéndolos 5-3.

Las 4 veces que el Real Madrid se enfrentó a Benfica en Champions League

Copa de Campeones de Europa 1961-62: Benfica 5-3 Real Madrid (final)

Benfica 5-3 Real Madrid (final) Copa de Campeones de Europa 1964-65: Benfica 5-1 Real Madrid (cuartos de final - ida)

Benfica 5-1 Real Madrid (cuartos de final - ida) Copa de Campeones de Europa 1964-65: Real Madrid 2-1 Benfica (cuartos de final - vuelta)

Real Madrid 2-1 Benfica (cuartos de final - vuelta) UEFA Champions League 2025-26: Benfica 4-2 Real Madrid (fase de grupos / liga)

¿Cuántas Champions League tiene el Benfica?

El Benfica conquistó 2 veces la Champions League, ambas contra los mejores de España: el Barcelona y el Real Madrid. En 1961 venció 3-2 a los culés en Berna. En tanto, en la final de 1962, disputada en Amsterdam, le ganaron 5-3 a los blancos, con dos goles del crack Eusebio.

24 febrero 1965



El único Benfica v R Madrid oficial jugado en A Luz , fue éste de Copa de Europa de 1965. El Real cayó 5-1.



Eusebio marcó uno de sus goles más icónicos, el 3-0, el único gol madridista fue obra de Amancio Amaro.



🎙️: Antena1 (radio Portugal) pic.twitter.com/gPZgAhEhGz — ▪️ Macroski ▪️ (@MMacroski) January 28, 2026

¿Cuándo jugarán Benfica y Real Madrid en la UEFA Champions League?

Tras el 4-2 con gol del portero Anatoliy Trubin a los 90+8’, el Benfica volverá a jugar contra el Real Madrid pero por la ronda de playoffs de la UCL. Los partidos serán el 17 y el 24 de febrero, primero en Portugal y luego en España.