OFICIAL: Sergio Busquets regresa al FC Barcelona para la temporada 2026-27

El regreso de Sergio Busquets fue anunciado de forma oficial por el FC Barcelona. El exfutbolista de 38 años pasará a formar parte del cuerpo técnico del Barça Atlètic, la filial del primer equipo, como asistente. El exmediocampista dejó el futbol en septiembre de 2025 luego de finalizar la temporada con el Inter Miami.

La vuelta de Busquets a España generó mucha expectativa, sobre todo por el extenso y arraigado vínculo que tiene el exjugador con la institución blaugrana. Formó parte de la plantilla profesional por quince temporadas y ahora buscará cumplir uno de sus sueños: ser entrenador del primer equipo del Barcelona.

Busquets prepara su camino para llegar al FC Barcelona

Desde su época como futbolista, Busquets mantenía su deseo intacto de ser entrenador en un futuro. Diversos reportes señalan que, en estos momentos, se encuentra realizando el curso de entrenador y buscará sumar experiencia siendo uno de los ayudantes de Juliano Belletti en el Barça Atlètic, que esta temporada 2026-27 volverá a jugar en la Segunda RFEF.

Sergio Busquets será asistente técnico en el Barça Atlètic|Crédito: Barça Atlètic

Los aficionados del conjunto blaugrana tienen muchas expectativas en Busquets. Como jugador, brillaba por su inteligencia y la forma de pensar el juego. Además, ha sido entrenado por algunas de las mentes más brillantes que tuvo y tiene este deporte como lo son Pep Guardiola o Luis Enrique. De esta manera, muchos culés sueñan con que Sergio sea el reemplazante de Hansi Flick en un futuro.

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El comunicado del FC Barcelona para anunciar el regreso de Busquets

“Sergio Busquets se incorpora desde este lunes al Barça Atlètic como técnico asistente. La leyenda blaugrana se integra en el equipo de trabajo de Juliano Belletti para aportar su experiencia y conocimientos futbolísticos al conjunto blaugrana mientras realiza el curso de entrenador.

Después de haber vivido el futbol de élite desde dentro durante casi dos décadas, Busquets inicia una nueva etapa en el club de su vida. Su experiencia, sus conocimientos y su manera de entender el juego pasan a formar parte del equipo de trabajo de Juliano Belletti, con el objetivo de contribuir al crecimiento y a la formación de los jóvenes futbolistas del filial blaugrana”, detalla el comunicado oficial.