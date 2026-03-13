Inter Miami siente el vacío: siguen extrañando a Busquets y Jordi Alba en la MLS

El Inter Miami de Lionel Messi continúa su camino en la MLS, pero dentro del vestidor hay una sensación que varios jugadores reconocen: el equipo aún extraña a Sergio Busquets y Jordi Alba. Tras el retiro de los dos históricos futbolistas españoles luego de conquistar la MLS Cup, el club dirigido por Javier Mascherano ha tenido que adaptarse a una nueva dinámica en la cancha y en el vestidor. Uno de los que lo expresó con claridad fue el defensor argentino Gonzalo Luján, quien admitió que la ausencia de ambos referentes se siente tanto en lo deportivo como en lo humano dentro del grupo.

Aunque Lionel Messi sigue siendo el gran líder futbolístico del equipo, la salida de dos piezas clave del proyecto que cambió la historia reciente del club ha dejado un vacío difícil de llenar en Inter Miami.

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¿Por qué Inter Miami sigue extrañando a Busquets y Jordi Alba?

Durante la temporada pasada, Busquets y Alba fueron mucho más que dos jugadores experimentados. Ambos se convirtieron en líderes dentro del vestidor, guiando a un plantel que combinaba jóvenes talentos con figuras internacionales.

De acuerdo con Gonzalo Luján, su impacto iba más allá del terreno de juego. El defensor explicó que la ausencia de los españoles se percibe especialmente en la convivencia diaria del grupo.

“Más que nada el día a día como eran ellos con nosotros. Eran una parte muy importante del grupo. Sí se extraña”, explicó el central argentino al hablar sobre la influencia que tenían ambos futbolistas dentro del equipo.

En el campo, su salida también implica ajustes tácticos. Busquets era el encargado de darle equilibrio al mediocampo y manejar los tiempos del partido, mientras que Alba aportaba profundidad y experiencia por la banda izquierda. Reemplazar esa combinación de liderazgo, inteligencia y calidad técnica no es una tarea sencilla para el equipo de Florida.

Gonzalo Luján busca aprovechar su oportunidad en Inter Miami

En medio de esta nueva etapa del club, Gonzalo Luján intenta consolidarse en la defensa del Inter Miami. El argentino llegó en 2025 con la misión de reforzar la zaga, pero la competencia interna ha sido intensa.

La llegada del brasileño Micael y la presencia del uruguayo Maxi Falcón redujeron sus minutos en el campo. Sin embargo, una lesión reciente de Falcón le abrió nuevamente la puerta para sumar participación.

El defensor asegura que se mantiene preparado para cuando llegue su oportunidad.

“Me preparo todos los días para jugar. Por ahí no me tocó tanto, pero siempre hay que estar listo porque la competencia lo exige”, explicó Luján al referirse a su rol dentro del equipo.

El futbolista argentino también reconoció que su primer año en la MLS ha sido un proceso de adaptación. La intensidad de la liga, los viajes y el estilo de juego representan desafíos distintos a los que enfrentó anteriormente en su carrera.

Mientras Messi lidera el proyecto deportivo y el equipo busca mantenerse competitivo en la liga, jugadores como Luján intentan asumir nuevas responsabilidades dentro de un plantel que sigue evolucionando tras la salida de dos figuras históricas.