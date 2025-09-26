¡Adiós a una LEYENDA! Jugador del Inter Miami y Campeón del Mundo anuncia su RETIRO

Ha llegado el fin de una era. Una leyenda que milita en el Inter de Miami y que fue Campeón del Mundo, ha anunciado su retiro del futbol profesional. Mediante redes sociales, Sergio Busquets ha confirmado que al finalizar la Temporada 2025 de la Major League Soccer, no va a volver a pisar los terrenos de juego.

“Hola a todos. Siento que ha llegado el momento de decir adiós a mi carrera como futbolista profesional. Han sido casi 20 años disfrutando esta historia increíble que siempre soñé. El futbol me ha regalado vivencias únicas en lugares maravillosos junto a los mejores compañeros de viaje.

“Guardo recuerdos muy felices desde niño. Desde Badía hasta filial del Barça pasando por Barberá, Lleida y Jabac. Gracias al Futbol Club Barcelona , el club de mi vida, ahí cumplí los sueños que tenia de niño, vestido la camiseta que amaba en cientos d partidos, celebre muchos títulos y vivi momentos únicos en el Camp Nou que jamas olvidare…

“Gracias a la Selección Española, fue un honor representar tantas veces y disfrutar de logros que siempre quedarán en mi corazón. Gracias al Inter Miami por dejarme ser parte de un club nuevo y en crecimiento en el que quise vivir una nueva experiencia ya portar mi granito de arena. Gracias a todos mis compañeros al staff y a todas las personas con las que compartí tantos momentos bonitos e inolvidables. Gracias a los fans de todos l mundo por su cariño y respeto, ojalá haya podido devolverles una pequeña parte de lo que significaron para mí. Estos serán mis últimos meses ene l terreno de juego. Me retiro muy feliz, pleno y sobretodo agradecido. Hasta pronto…”, dice Sergio Busquets en el video publicado en sus redes sociales.

A lo largo de su carrera como futbolista, Sergio Busquets vio 722 partidos como jugador del FC Barcelona y hasta ahora, lleva 105 compromisos con el cuadro de ‘Las Garzas’. Con la Selección de España, el mediocampista estuvo presente en 143 encuentros y en 2010, se hizo de la Copa del Mundo en Sudáfrica.

El mediocampista Sergio Busquets comunicó en sus redes sociales que se despedirá del fútbol al finalizar la temporada 2025 con @InterMiamiCF. pic.twitter.com/OFsXW8VYdj — MLS Español (@MLSes) September 26, 2025

