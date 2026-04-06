Así quedó la tabla de goleo de la Liga BBVA MX Femenil tras la Jornada 16 del Clausura 2026
La campeona de goleo de la Liga BBVA MX Femenil se definirá en la última jornada
Todo parece indicar que la hegemonía de Charlyn Corral como campeona de goleo de la Liga BBVA MX Femenil llegará a su final en este Clausura 2026, luego de cuatro títulos consecutivos, a menos de que la delantera del Pachuca cierre la fase regular del campeonato con una actuación de antología en la última fecha de las Tuzas ante América.
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Así va la tabla de goleo de la Liga BBVA MX Femenil
Eugenie Le Sommer no ha marcado en las últimas dos jornadas para el Toluca, pero se mantiene como la líder de goleo individual del Clausura 2026 con 17 goles, uno más que Diana Ordóñez que le pisa los talones a la francesa.
La pelea por el título de goleo de la Liga BBVA MX Femenil quedará entre estar dos artilleras que han venido de atrás para superar a Charlyn Corral que comenzó el torneo de formar arrasadora, pero que poco a poco se ha quedado relegada hasta la tercera posición.
Charlyn había ganado el título de goleo de manera consecutiva durante los últimos cuatro torneos y parecía no tener competencia hasta este Clausura 2026 en el que no ha podido mantener el paso ante la buena campaña de Le Sommer que gracias a sus goles tiene al Toluca dentro de la zona de Liguilla.
Tabla de goleo individual de la Liga BBVA MX Femenil
- Eugenie Le Sommer | Toluca - 17 goles
- Diana Ordóñez | Tigres - 16 goles
- Charlyn Corral | Pachuca - 13 goles
- U. Kanu | Cruz Azul - 10 goles
- Lucia García | Rayadas - 9 goles
- Angelina Hix | Pumas - 9 goles
- Christina Burkenroad | Raydas - 8 goles
- Irene Guerrero | América 8 goles
- K. Hancar | Tijuana - 7 goles
- Jheniffer | Tigres - 7 goles
- Nina Nicosia | Pachuca - 7 goles
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