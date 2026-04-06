Así quedó la tabla de goleo de la Liga BBVA MX Femenil tras la Jornada 16 del Clausura 2026

Todo parece indicar que la hegemonía de Charlyn Corral como campeona de goleo de la Liga BBVA MX Femenil llegará a su final en este Clausura 2026, luego de cuatro títulos consecutivos, a menos de que la delantera del Pachuca cierre la fase regular del campeonato con una actuación de antología en la última fecha de las Tuzas ante América.

Te puede interesar: Así quedó la tabla general de la Liga BBVA MX Femenil tras la Jornada 16 del Clausura 2026

Necaxa 2-1 Mazatlán: Resumen y goles del partidazo en la Jornada 13 del Clausura 2026

Así va la tabla de goleo de la Liga BBVA MX Femenil

Eugenie Le Sommer no ha marcado en las últimas dos jornadas para el Toluca, pero se mantiene como la líder de goleo individual del Clausura 2026 con 17 goles, uno más que Diana Ordóñez que le pisa los talones a la francesa.

La pelea por el título de goleo de la Liga BBVA MX Femenil quedará entre estar dos artilleras que han venido de atrás para superar a Charlyn Corral que comenzó el torneo de formar arrasadora, pero que poco a poco se ha quedado relegada hasta la tercera posición.

Charlyn había ganado el título de goleo de manera consecutiva durante los últimos cuatro torneos y parecía no tener competencia hasta este Clausura 2026 en el que no ha podido mantener el paso ante la buena campaña de Le Sommer que gracias a sus goles tiene al Toluca dentro de la zona de Liguilla.

Eugenie Le Sommer celebrates her goal 1-1 of Toluca during the 4th round match between Toluca and Tigres UANL as part of the Liga BBVA MX Femenil, Torneo Clausura 2026 at Nemesio Diez Stadium, on January 21, 2026 in Toluca, Estado de Mexico, Mexico.|Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo

Tabla de goleo individual de la Liga BBVA MX Femenil

Eugenie Le Sommer | Toluca - 17 goles Diana Ordóñez | Tigres - 16 goles Charlyn Corral | Pachuca - 13 goles U. Kanu | Cruz Azul - 10 goles Lucia García | Rayadas - 9 goles Angelina Hix | Pumas - 9 goles Christina Burkenroad | Raydas - 8 goles Irene Guerrero | América 8 goles K. Hancar | Tijuana - 7 goles Jheniffer | Tigres - 7 goles Nina Nicosia | Pachuca - 7 goles

Te puede interesar: Así queda la tabla de goleo de la Liga BBVA MX tras la Jornada 13 del Clausura 2026

