México vs Colombia Femenil: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la tranmisión HOY viernes 31 de julio, partido de fase de grupos de Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026; marcador online

Esta tarde Colombia Femenil sub 23 y México se enfrentan en lo que será su segundo partido de los actuales Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, un partido de vital importancia para ambas naciones, Colombia buscará ganar para afirmar su liderato en el grupo y las mexicanas se ven obligadas a ganar tras sacar un amargo empate ante Puerto Rico.

Posibles Alineaciones del partido:

México:

Celeste Espino

L. Bosch

C. Cázares

Karol Bernal

P. García

Ana Mendoza

N. Pérez

Fatima Servin

T. Sánchez

E. Sánchez

V. Vargas.

Colombia:



Jimena Ospina

Michelle Vásquez

Stefanía Perlaza

Ibarguen

Fernanda Viáfara

Angie Salazar

Sara Sofía Martínez

Garavito

Vasquez

Guerra

Mariana Muñoz

¿Dónde y a qué hora empieza el partido?

El partido arranca en punto de las 17:00 horas, sin embargo, podrás seguir la cobertura con los datos del partido a través de este minuto a minuto y se jugará en El Estadio Moca 85.