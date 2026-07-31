logo deportes horizontal
SELECCIÓN AZTECA
QUIERO VER
Fútbol

México vs Colombia Femenil: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la tranmisión HOY viernes 31 de julio, partido de fase de grupos de Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026; marcador online

México y Colombia se enfrentan en una jornada de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

México vs Colombia Femenil: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la tranmisión HOY viernes 31 de julio, partido de fase de grupos de Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026; marcador online

Escrito por: Amaury Torres - DR

Esta tarde Colombia Femenil sub 23 y México se enfrentan en lo que será su segundo partido de los actuales Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, un partido de vital importancia para ambas naciones, Colombia buscará ganar para afirmar su liderato en el grupo y las mexicanas se ven obligadas a ganar tras sacar un amargo empate ante Puerto Rico.

Posibles Alineaciones del partido:

México:

  • Celeste Espino
  • L. Bosch
  • C. Cázares
  • Karol Bernal
  • P. García
  • Ana Mendoza
  • N. Pérez
  • Fatima Servin
  • T. Sánchez
  • E. Sánchez
  • V. Vargas.

Colombia:

  • Jimena Ospina
  • Michelle Vásquez
  • Stefanía Perlaza
  • Ibarguen
  • Fernanda Viáfara
  • Angie Salazar
  • Sara Sofía Martínez
  • Garavito
  • Vasquez
  • Guerra
  • Mariana Muñoz

    ¿Dónde y a qué hora empieza el partido?

    El partido arranca en punto de las 17:00 horas, sin embargo, podrás seguir la cobertura con los datos del partido a través de este minuto a minuto y se jugará en El Estadio Moca 85.

    Tags relacionados
    Selección Colombia Selección Mexicana