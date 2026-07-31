México vs Colombia Femenil: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la tranmisión HOY viernes 31 de julio, partido de fase de grupos de Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026; marcador online
México y Colombia se enfrentan en una jornada de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026
Esta tarde Colombia Femenil sub 23 y México se enfrentan en lo que será su segundo partido de los actuales Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, un partido de vital importancia para ambas naciones, Colombia buscará ganar para afirmar su liderato en el grupo y las mexicanas se ven obligadas a ganar tras sacar un amargo empate ante Puerto Rico.
Posibles Alineaciones del partido:
México:
- Celeste Espino
- L. Bosch
- C. Cázares
- Karol Bernal
- P. García
- Ana Mendoza
- N. Pérez
- Fatima Servin
- T. Sánchez
- E. Sánchez
- V. Vargas.
Colombia:
- Jimena Ospina
- Michelle Vásquez
- Stefanía Perlaza
- Ibarguen
- Fernanda Viáfara
- Angie Salazar
- Sara Sofía Martínez
- Garavito
- Vasquez
- Guerra
- Mariana Muñoz
¿Dónde y a qué hora empieza el partido?
El partido arranca en punto de las 17:00 horas, sin embargo, podrás seguir la cobertura con los datos del partido a través de este minuto a minuto y se jugará en El Estadio Moca 85.