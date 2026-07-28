OFICIAL: La Selección de Francia ya tiene a su nuevo director técnico

Era el secreto a voces más esperado del futbol mundial. La Federación Francesa de Futbol (FFF) ha hecho oficial el nombramiento de Zinedine Zidane como nuevo director técnico de la Selección de Francia, poniendo fin a la histórica y laureada era de Didier Deschamps, quien dejó el banquillo galo tras 14 años de gestión.

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La llegada de Zidane al banquillo de Les Bleus no es solo un movimiento táctico, sino el reencuentro de la nación con su máximo ídolo. Como futbolista internacional, 'Zizou' disputó 108 partidos con la elástica francesa y lideró la época dorada de su selección.

Su momento cumbre llegó en la Copa del Mundo de Francia 1998, donde anotó dos goles de cabeza en la gran final ante Brasil para darle a su país el primer título mundial de su historia, mérito que le valió conquistar el Balón de Oro ese mismo año. Dos años después, llevó a la escuadra gala a coronarse en la Eurocopa 2000, reafirmando su estatus como una leyenda absoluta del balompié mundial.

Zinedine Zidane: Un historial de éxito garantizado en el banquillo

En su faceta como entrenador, Zidane demostró una efectividad demoledora dirigiendo al Real Madrid, el único club que ha comandado en su carrera en los banquillos. Durante su primera etapa técnica, logró el hito sin precedentes de conquistar tres UEFA Champions League consecutivas con el Real Madrid (2016, 2017 y 2018), además de adjudicarse dos títulos de LaLiga, dos Supercopas de Europa y dos Mundiales de Clubes.

Su extraordinaria capacidad para gestionar vestuarios de jerarquía, repletos de figuras mundiales, se convirtió en su sello distintivo.

Tras años de espera y después de rechazar múltiples ofertas de clubes de élite para aguardar el banquillo nacional, Zidane toma las riendas del combinado francés firmando un contrato de cuatro años con miras al Mundial de 2030. El reto del estratega de 54 años será liderar una transición generacional y mantener a Francia en la cúspide del futbol internacional. La selección gala culminó en la cuarta posición en el. Mundial 2026 y en el ranking de la FIFA se ubica en el tercer puesto.

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Las declaraciones de Zinedine Zidane sobre su nombramiento como técnico de Francia

"Es una continuación para mí, un sueño hecho realidad. Durante cuatro o cinco años recibí ofertas para dirigir clubes y las rechacé todas por la selección francesa. Era lo único que quería hacer. Lo supe desde niño".

El estratega de 54 años explicó lo natural que resulta para él dar este paso en su carrera profesional, habiendo recorrido todos los niveles con la camiseta nacional:

"En el campo fui un líder. Hoy me estoy convirtiendo en un líder técnico gracias a mi experiencia. Es un trabajo completamente distinto al de un club, pero no me asusta. Encontraré el equilibrio adecuado y estaré preparado".

