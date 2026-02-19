OJO A LA JOYA: Debutó en el Clausura 2026 y ya marca diferencia en un equipo histórico de la Liga BBVA MX

Necaxa tiene en sus filas a una joya, la cual debutó en la jornada 4 del Clausura 2026 en el partido que perdió de visitante por marcador de 2-0. Pese a ello, el canterano ha disputado los partidos venideros y ya marca diferencia en un equipo histórico de la Liga BBVA MX.

Israel Tello Robles es la nueva joya de los Rayos y quien hizo su debut en el encuentro contra América. El futbolista de 20 años disputó su primer partido de Primera División como titular, aunque solo jugó el primer tiempo, ya que en el arranque del segundo fue sustituido por su compañero Danny Leyva, quien llegó como flamante refuerzo proveniente de la MLS.

Israel Tello debutó ante América y desde entonces suma 3 partidos como titular y una asistencia.|Club Necaxa

Martín Varini le dio la confianza a Tello Robles para la jornada siguiente al ponerlo de titular contra Atlético de San Luis y fue en la fecha 6 que le respondió la confianza al poner un pase para gol y aportar en el triunfo del Necaxa sobre Juárez.

Desde su debut, el mediocampista ha jugado 3 partidos consecutivos, todos ellos como titular, aunque ha salido de cambio al segundo tiempo. No obstante, el entrenador uruguayo cada vez le brinda más confianza, en espera de que se logre consolidar en la Liga BBVA MX.

El camino de Israel Tello hasta debutar en la Liga BBVA MX con Necaxa

Tello Robes nació en Quintana Roo el 18 de enero de 2006 y ha pasado por diferentes categorías con el Necaxa, aunque fue con la Sub-18 con la que destacó, ya que en el Clausura 2024 marcó 8 goles, convirtiéndose en un referente del equipo.

El nacido en el sur de México también ha representado a la Selección Nacional, pero la más importante fue el Campeonato Sub-17 de la Concacaf que conquistó en 2023.

Pese a que el jugador de 20 años debutó en este Clausura 2026, hace 2 años fue convocado al primer equipo para realizar pretemporada cuando el técnico era Eduardo Fentanes.