Club América perdería a otra ficha importante muy pronto y no es quien todos creen

El ambiente en el Club América está más tenso que nunca mientras el equipo busca el protagonismo habitual en este cierre de torneo. Un histórico del equipo podría abandonar el Nido de Coapa muy pronto y sorprende. En medio de la incertidumbre, surge la versión de que las Águilas podrían quedar fuera de la Liguilla por una sanción, lo que agrava la presión.

Mientras la plantilla se concentra en los objetivos inmediatos, André Jardine explicó el sueño por el que América apostará todo a la Concachampions, buscando la gloria internacional en este semestre. Sin embargo, la noticia que realmente sacude al club es la posible salida de Santiago Baños, presidente deportivo cuya gestión ha estado bajo la lupa constante de los aficionados.

Los rumores de la posible salida de Santiago Baños del Club América

El rumor cobró fuerza tras una publicación del periodista Jonatan Peña, quien compartió una foto antigua del cuerpo técnico azulcrema de hace más de una década. El mensaje “Pronto ya no estará nadie en el club” encendió las alarmas, ya que Baños es el único integrante de esa imagen que permanece vinculado actualmente a la institución de Coapa.

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Esta señal ha sido interpretada por muchos como una filtración sobre el fin de un ciclo largo en la directiva. Aunque no existe tal confirmación, el contexto de cuestionamientos constantes por el armado del plantel y los cambios que hubo en la directiva provocó cierto ruido entre los aficionados, generando más de 12,000 visualizaciones en X (ex Twitter).

Hace 13 años hice esta foto del cuerpo técnico del América



Pronto ya nadie estará en el club 😧 pic.twitter.com/2mJOc2T0U6 — Jonatan Peña (@Jonatan_Pena) April 6, 2026

¿Desde cuándo está Santiago Baños en Club América y qué ganó allí?

Santiago Baños se sumó al Club América como Presidente Deportivo en mayo de 2017. Durante su gestión de casi nueve años, el equipo ha logrado levantar los títulos de la Liga MX del Apertura 2018 y el histórico tricampeonato (Ap. 2023, Clausura 2024 y Ap. 2024). Además, bajo su mando se conquistó una Copa MX en 2019 y el trofeo de Campeón de Campeones.

El difícil calendario del Club América en abril

El mes de abril definirá el rumbo de la temporada para los dirigidos por Jardine. Tras enfrentar la ida de los Cuartos de Final ante Nashville SC este 7 de abril en el Geodis Park, el equipo deberá encarar el cierre del Clausura 2026. Destacan enfrentamientos como el Clásico Joven ante Cruz Azul. En tanto, siguen los —por ahora solo— rumores sobre Santiago Baños.