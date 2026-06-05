OJO mexicanos: NO pueden llevar estos típicos objetos para hacer ruido a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ alista sus últimos detalles para su inauguración. Nuevas normativas han surgido en estas últimas semanas sobre qué objetos pueden o no ingresar al estadio, por lo que será importante saber qué objetos no estarán permitidos para corresponder al reglamento sin ningún problema.

Dentro del código de conducta de la FIFA se ha prohibido el acceso de las vuvuzuelas. Un instrumento de plástico que se popularizó en Sudáfrica 2010, además de entrar dentro de la lista las bocinas de aire, silbatos y cualquier otro dispositivo que emite ruidos excesivamente fuertes.

El reglamento aplicará para las 16 sedes del evento mundialista. Se ha difundido la información para que cada uno de los aficionados cuente con una lista sobre qué objetos llevar o no llevar previo a su entrada al estadio.

FIFA bans vuvuzelas from World Cup stadiums. The plastic horns now violate FIFA’s code of conduct.



They were extremely popular during the 2010 World Cup in South Africa. pic.twitter.com/N1yHDEwGe7 — FIFA World Cup HQ (@FIFAWCHQ) June 5, 2026

La lista de objetos prohibidos para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Al igual que evitar llegar con dispositivos que emiten fuertes sonidos, no se permitirán dispositivos que dañen la vista; láseres o punteros de luz. También te recomendamos evitar traer mochilas, bolsos grandes y bolsas no transparentes.

Es importante recalcar que tampoco lleves objetos que puedan poner en riesgo la integridad de los usuarios, tales como encendedores, explosivos, gas pimienta, entre otros artículos más.

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Es importante que consideres qué artículos llevar o no basándote en el código de conducta de la FIFA para evitar problemas en el ingreso a los estadios y vivir la mejor experiencia posible en las sedes mundialistas.

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|Crédito: @FIFAWorldCup / X

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