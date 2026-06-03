PAOK dejó clara su postura y Giorgos Giakoumakis vuelve a preocupar a Cruz Azul

Cuando parecía haberse alejado completamente de Cruz Azul, el nombre de Giorgos Giakoumakis vuelve a generar problemas en La Noria. El delantero griego había salido de La Máquina por falta de protagonismo y fue el PAOK de Grecia quien intentó recuperar el mejor nivel del delantero. En parte lo lograron, pero a casi un año de su salida, el ex Atlanta United podría regresar al cuadro cementero sumando un nuevo conflicto para la directiva.

A pesar de que distintos medios griegos como Forza Online, Nova Sports y Sports24 coinciden en que PAOK quiere mantener a Giakoumakis en su plantilla para la próxima temporada, las condiciones que impone Cruz Azul no son del gusto de la cúpula directiva del conjunto europeo. Consideran que el club mexicano tiene pretensiones demasiado elevadas, por lo que desistirían de su fichaje en el mercado de verano.

Giorgos Giakoumakis|Crédito: Instagram / @giakoum9_official

Giakoumakis es un desafío económico para PAOK

Diversos reportes señalan que La Máquina habría fijado un precio de 5 millones de euros para desprenderse del atacante griego de 31 años. Si bien es cierto que este monto es sumamente inferior a los 10 millones de dólares que invirtió Cruz Azul años atrás para comprar su ficha desde Atlanta United, en Grecia consideran esta cifra sumamente elevada, por lo que no pujarían por su contratación en el mercado de verano.

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Además, existe otro factor clave que frena la salida de Giakoumakis al futbol griego: su alto salario. Diversas fuentes señalan que sus ingresos anuales alcanzan los 2,5 millones de euros, una nómina elevada para cualquier institución del mundo. PAOK considera que su contratación podría ser una apuesta financieramente compleja y, pese al interés que tienen por sus números en la cancha, lo económico ha frenado las posibilidades de avanzar por un acuerdo.

Giakoumakis regresaría a Cruz Azul para el Apertura 2026

Ante este escenario, lo más probable es que Giorgos Giakoumakis termine regresando a La Noria para afrontar el Apertura 2026. Cabe recordar que el atacante europeo se encuentra cedido a préstamo en el PAOK, mismo que finalizará el próximo 30 de junio. En caso de no llegar a un acuerdo de transferencia definitiva por su carta, deberá regresar a las instalaciones de Cruz Azul para ponerse al mando de Joel Huiqui.

Sin embargo, la postura de La Máquina es más que clara: buscarán desprenderse de Giakoumakis. El motivo es exactamente el mismo, ya que puertas adentro creen que se trata de una inversión gigante de dinero que podrían estar evitando en estos momentos. La idea de Cruz Azul será encontrar un comprador potencial o incluso llegar a un acuerdo con PAOK para desprenderse de una vez por todas del delantero.

