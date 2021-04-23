Olesen toma el control del Gran Canaria Lopesan Open

El danés Thorbjørn Olesen, con una espléndida segunda ronda de 61 golpes (9 bajo par), instaló un nuevo récord de campo, y con un total de 126 (-14), es el nuevo líder del Gran Canaria Lopesan Open, evento del European Tour, que se disputa en el Meloneras Golf de Gran Canaria, en una jornada de viernes donde la gran parte de los jugadores tuvieron actuaciones por debajo del par del campo.

El buen clima dejó sin defensa a un campo bondadoso. En este segundo día de actividad poco más de treinta de jugadores de los 151 del field presentaron tarjetas con o por debajo del par (71). El resto le ganaron al menos un golpe al recorrido.

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Lo más notorio fue que tres jugadores concluyeron con una tarjeta de 61 que es el récord del campo. Y es que, además del líder Olesen, el inglés Sam Horsfield y el escocés Connor Syme, presentaron tarjeta con el mismo número e incluso el segundo de ellos llegó a puttear en el último hoyo para 60.

Las tres vueltas, libres de bogeys, vieron a Olesen y Syme sumar a su respetiva tarjeta un águila y siete birdies; mientras que el -9 de Horsfield fue fruto de nueve birdies. En el acumulado de los dos días, el inglés está a cuatro golpes del danés, mientras que el escocés está a seis.

Seven Birdies 🐦

One Eagle 🦅



A new course record of 61 for @Thorbjornolesen#GranCanariaLopesanOpen | @Workday pic.twitter.com/ziTrhJfpSl — The European Tour (@EuropeanTour) April 23, 2021

Olesen, de 31 años y ya con cinco triunfos en el European Tour, e integrante del Equipo Europeo de la Ryder Cup ganada en 2018, vuelve a estar en lo más alto de un torneo tras el obligado parón que le supuso el año de suspensión del que fue objeto por un problema judicial. La suspensión fue levantada en julio de 2020, jugó después cinco torneos en 2020, pero el danés está en su primero de 2021.

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La segunda plaza en la general es compartida por el neerlandés Wil Besseling y el galés Rhys Enoch, ambos a un golpe de la cabeza, tras el 63 (-7) y el 62 (-8), respectivamente, del segundo recorrido.

Birdie machine 🐦



Wil Besseling is seven under par on his round and making a big move up the leaderboard.#GranCanariaLopesanOpen pic.twitter.com/WpXCDonCTq — The European Tour (@EuropeanTour) April 23, 2021

De la amplia representación española los mejores son el malagueño Alejandro Del Rey y el local Rafa Cabrera Bello, con -8 a seis golpes del líder, tras el respectivo 68 y 67 de este viernes.

También superaron el corte, Iván Cantero Gutiérrez, con 134 (67+67); Pep Angles, con 135 (71+64), Alejandro Cañizares, con 135 (70+65), y Adri Arnaus, con 135 (69+66). De los jugadores latinoamericanos, sigue en carrera el paraguayo Fabrizio Zanotti, con 135 (68+67).

