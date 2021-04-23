Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
AZTECA GOLF SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Olesen toma el control del Gran Canaria Lopesan Open

El danés Thorbjørn Olesen, firmó una tarjeta de 61 golpes (-9) para romper el récord de campo y ser el nuevo líder del Gran Canaria Lopesan Open.

El danés Thorbjørn Olesen lidera el Gran Canaria Lopesan Open

Escrito por: Azteca Deportes

El danés Thorbjørn Olesen, con una espléndida segunda ronda de 61 golpes (9 bajo par), instaló un nuevo récord de campo, y con un total de 126 (-14), es el nuevo líder del Gran Canaria Lopesan Open, evento del European Tour, que se disputa en el Meloneras Golf de Gran Canaria, en una jornada de viernes donde la gran parte de los jugadores tuvieron actuaciones por debajo del par del campo.

El buen clima dejó sin defensa a un campo bondadoso. En este segundo día de actividad poco más de treinta de jugadores de los 151 del field presentaron tarjetas con o por debajo del par (71). El resto le ganaron al menos un golpe al recorrido.

Te puede interesar: PGA TOUR dará incentivo millonario a sus jugadores

Lo más notorio fue que tres jugadores concluyeron con una tarjeta de 61 que es el récord del campo. Y es que, además del líder Olesen, el inglés Sam Horsfield y el escocés Connor Syme, presentaron tarjeta con el mismo número e incluso el segundo de ellos llegó a puttear en el último hoyo para 60.

Las tres vueltas, libres de bogeys, vieron a Olesen y Syme sumar a su respetiva tarjeta un águila y siete birdies; mientras que el -9 de Horsfield fue fruto de nueve birdies. En el acumulado de los dos días, el inglés está a cuatro golpes del danés, mientras que el escocés está a seis.

Olesen, de 31 años y ya con cinco triunfos en el European Tour, e integrante del Equipo Europeo de la Ryder Cup ganada en 2018, vuelve a estar en lo más alto de un torneo tras el obligado parón que le supuso el año de suspensión del que fue objeto por un problema judicial. La suspensión fue levantada en julio de 2020, jugó después cinco torneos en 2020, pero el danés está en su primero de 2021.

Te puede interesar: Sean Payton, coach de Santos de Nueva Orleans, salva un épico par

La segunda plaza en la general es compartida por el neerlandés Wil Besseling y el galés Rhys Enoch, ambos a un golpe de la cabeza, tras el 63 (-7) y el 62 (-8), respectivamente, del segundo recorrido.

De la amplia representación española los mejores son el malagueño Alejandro Del Rey y el local Rafa Cabrera Bello, con -8 a seis golpes del líder, tras el respectivo 68 y 67 de este viernes.

También superaron el corte, Iván Cantero Gutiérrez, con 134 (67+67); Pep Angles, con 135 (71+64), Alejandro Cañizares, con 135 (70+65), y Adri Arnaus, con 135 (69+66). De los jugadores latinoamericanos, sigue en carrera el paraguayo Fabrizio Zanotti, con 135 (68+67).

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
18 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
18 SEP
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo

10:45 p. m.
19 SEP
GREMIOS VS PALMEIRAS FECHA CORREGIDA.jpg

Brasileirao| Gremio vs Palmeiras

7:50 a. m.
20 SEP