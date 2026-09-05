Olmecas de Tabasco vencieron a Pericos de Puebla en juego de locura y van a la SERIE DEL REY en donde Toros de Tijuana los espera

Los Olmecas de Tabasco derrotaron en el Juego 5 de la Serie de Campeonato a los Pericos de Puebla por pizarra de 10-8, para ser campeones de la Zona Sur en la Liga Mexicana de Beisbol, con lo que lograron avanzar a la Serie del Rey 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol en la que se enfrentarán a los Toros de Tijuana desde el próximo martes 8 de septiembre.

Los Olmecas de Tabasco y Pericos de Puebla ofrecieron un partido de locura en el Estadio Hermanos Serdán, en donde hubo cuatro cuadrangulares en el encuentro; en total hubo 27 imparables y cinco errores, tres de ellos de Jasson Atondo de Olmecas sucedidos en tres innings, por lo que dejó el compromiso cuando apenas era el preludio de todo lo que sucedería.

Una ligera lluvia a medio juego, dos broncas que vaciaron las bancas y que dejó una decena de expulsados y un séptimo episodio con ocho carreras para los de Tabasco, fue parte de esta velada que mantuvo la tensión en los aficionados al Rey de los Deportes.

Los Olmecas viajarán de regreso a Tabasco para luego emprender el viaje hacia Tijuana donde inicia la Serie del Rey el próximo martes ante los Toros; con esos días de descanso ambas novenas tendrán tiempo por delante para alistar todas sus armas.

Agenda OFICIAL de la Serie del Rey 2026 Toros de Tijuana vs Olmecas de Tabasco: DÍAS DE JUEGO

Juego 1 | martes 8 de septiembre | Toros Mobil Park | 20:35 horas

Juego 2 | miércoles 9 de septiembre | Toros Mobil Park | 20:35 horas

Juego 3 | viernes 11 de septiembre | Estadio Centenario del 27 de febrero | 19:30 horas

Juego 4 | sábado 12 de septiembre | Estadio Centenario del 27 de febrero | 19:00 horas

*Juego 5 | domingo 13 de septiembre | Estadio Centenario del 27 de febrero | 18:00 horas

*Juego 6 | martes 15 de septiembre | Toros Mobil Park | 20:35 horas

*Juego 7 | miércoles 16 de septiembre | Toros Mobil Park | 20:35 horas

*En caso de ser necesario

HORARIOS TIEMPO DEL CENTRO DE MÉXICO

La crónica de la victoria de Olmecas de Tabasco ante los Pericos de Puebla en la Serie de Campeonato

Ataque de ocho carreras en el séptimo rollo, llevó al triunfo a los Olmecas de Tabasco en el quinto juego de la Serie de Campeonato de la Zona Sur, sobre los Pericos de Puebla por pizarra de 10-8 y con esto los Olmecas de proclaman campeones de la Zona Sur y avanzan a la Serie del Rey para medirse a los Toros de Tijuana.

Seth Beer colocó al frente a los Olmecas en el primer capítulo con sencillo al central, mandó al plato a Randy Romero, sin embargo, en la parte baja, Pericos tomó ventaja con dos anotaciones; con par de corredores en los senderos, Luis Castro pegó de hit al derecho, para mandar al plato a Lorenzo Cedrola, posteriormente un error de Jasson Atondo en las paradas cortas provocó la segunda carrera emplumada que llegó con los spikes de Cristhian Adames.

Pericos incrementó su ventaja con jonrones solitarios en la segunda y tercera entrada, cortesías de Henry Ramos y de Michael De la Cruz, ambos batazos ante el pitcheo de Daniel Camarena.

Tabasco tomó las riendas del juego en el séptimo acto con un ataque de ocho carreras; Olmecas hilvanó cuatro hits ante el pitcheo de Emailin Montilla, los dos últimos fueron productores de Marco Hernández y de Seth Beer, después con Tyler Mckay, Oscar González empató el encuentro con doblete, el encargado de darle la vuelta al juego fue Calvin Estrada con sencillo productor de dos carreras, más adelante Phil Ervin recibió pasaporte con la casa llena para agregar una más y finalmente llegaron otras dos, con un disparo erróneo de Samar Leyva a la inicial.

En el octavo acto, Oscar González colocó el juego 10-4 con cuadrangular solitario. En la parte baja, Pericos se acercó con par de anotaciones, ambas llegaron por la vía del wild pitch.

En el noveno acto, Samar Leyva disparó bambinazo solitario por todo el prado izquierdo, ante el pitcheo de Francis Peguero, posteriormente, Sebastián Elizalde fabricó una más con elevado de sacrificio, pero al final Jack Cushing dominó a Miguel Guzmán para el out veintisiete.

Alex Tovalin se llevó el triunfo en labor de relevo y la derrota fue para Emailin Montilla. Ahora los Olmecas de Tabasco se medirán en la Serie del Rey ante los Toros de Tijuana.

PG.- A. Tovalin (1-0)

PP.- E. Montilla (1-1)

SV.- J. Cushing (1)

HR.- TAB: O. González (4), PUE: H. Ramos (4), M. De la Cruz (1)