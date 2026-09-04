Olmecas de Tabasco vs Pericos de Puebla: VER EN VIVO y GRATIS a través de Azteca Deportes, el juego 4 de la Final de la ZONA SUR Serie de Campeonato LMB 2026

Los Olmecas de Tabasco y los Pericos de Puebla se enfrentan en el Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Zona Sur, la cual lideran los cabezones por 2-1. El partido sucederá en el Estadio Hermanos Serdán donde la afición local llenará el parque de pelota deseando emparejar las hostilidades, aunque la visita se ha encarrerado con dos victorias al hilo.

Rumbo a la Serie del Rey de la Liga Mexicana de Beisbol, los Toros de Tijuana ya aguardan por un rival, luego de haber vencido en 5 juegos a los Sultanes de Monterrey; previamente despacharon a los Charros de Jalisco y a los Algodoneros de Unión Laguna.

El Juego 3 que se disputó la noche del miércoles, cerró con una jugada inesperada, cuando en la novena baja, con dos outs, con corredor en segunda y bateando Cristian Adamés, Alcantará que estaba en la intermedia se quiso robar la tercera y el lanzador en turno lo pescó con mucho tiempo de anticipación dejando el juego en manos de Olmecas por pizarra de 6-5.

Hubo críticas por ese intento de robo, sin embargo se olvidan que Pericos en gran parte han llegado a esta instancia por su inquietud en las bases robándose muchas más que los otros tres equipos que llegaron a la Serie de Campeonato.



Olmecas 4

Pericos 24

Sultanes 15

Toros 15

Alcantara, tratando de llegar a home y anotar, se quiso avivar para buscar el resultado. El intento fue legítimo pero la jugada y el momento no fue el correcto.