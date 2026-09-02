Triunfó en Chivas y ahora arremete contra el equipo de Gaby Milito

Hay jugadores que todavía existen en el imaginario de la afición, por ello les prestan atención en lo que hacen y cómo se expresan de sus vidas, presentes y las viejas glorias. Ante eso, Omar Arellano estuvo involucrado en una dinámica donde habló mal de las playeras de Chivas. Allí eligió las peores de los últimos años y por eso se hizo algo de polémica alrededor.

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¿Omar Arellano habló mal de las Chivas?

Como tal, la Pina no habló mal del equipo pero sí de los uniformes que le tocó vestir en su etapa con Chivas. Gracias a su visita al podcast de Nitro Goyri, Omar tuvo una interacción que se comentó posteriormente en las redes sociales. Y es que el ex futbolista fue contundente con sus declaraciones, acerca de las playeras del Rebaño Sagrado.

Habló específicamente de 3 diseños: “(1) ... Era raro, era igual, pero verde. Sí estaba feo. No tengo idea, nada qué ver con Chivas… (2) Y el siguiente torneo también salió uno medio raro con los números como plata. Era todo blanco con verde… (3) Ese es el peor. El naranja con gris. De hecho metí un doblete contra Chivas USA. Horrible. Esos son los tres peorcitos que me tocaron con Chivas”.

El delantero mexicano se refería a los diseños de visitante de esa época:

Para la 2007-08 se hizo un uniforme blanco con vivos verdes en el cuello y la espalda.

en el cuello y la espalda. Para la 2008-09 la innovación abrazó esos colores, pues el diseño de visita era idéntico al de local, pero con verde y negro. Entonces eran las Chivas verdiblancas.

Y el último que se mencionó fue uno que se utilizó en el Apertura 2009 y el Bicentenario 2010, donde el naranja reinaba con vivos en gris.

¿Cómo le fue a Omar Arellano en su etapa con las Chivas?

La Pina Arellano es uno de los elementos que en la conversación de la afición está entre mencionarlo como ídolo o solamente un gran jugador. El muchacho tuvo una etapa formativa en Pachuca y un paso por los Indios de Ciudad Juárez, pero en Chivas fue donde encontró su mejor nivel como profesional.

Omar Arellano llegó al chiverío en 2007 y se marchó a principios de 2013, gestando cinco años y medio con la institución. Acumuló 179 presentaciones, jugó más de 11 minutos, marcó 26 goles y dio 19 asistencias.