Omar Chávez vs José Miguel Torres: ¿Dónde ver EN VIVO la pelea del Hijo de la Leyenda?

Desde la Arena San Luis, en San Luis Potosí, Omar Chávez vuelve a colocarse bajo los reflectores en una noche clave para su carrera profesional. El hijo de la leyenda mexicana enfrenta un nuevo reto ante la afición potosina, con la misión de reconciliarse con el público local tras la derrota sufrida hace un año frente a Misael Rodríguez.

Omar Chávez, conocido como “El Businessman”, carga con un apellido histórico, aunque su trayectoria ha seguido un camino distinto al de su padre Julio César Chávez y al de su hermano Julio César Chávez Jr. A lo largo de su carrera ha conquistado títulos regionales que lo mantuvieron en el radar del boxeo profesional, como el Campeonato Juvenil Intercontinental Wélter del CMB en 2011 y el título NABO Superwélter de la OMB en 2014, logros que le permitieron escalar posiciones en los rankings internacionales.

Con un récord de 41 victorias, 28 de ellas por nocaut, además de 9 derrotas y un empate, Chávez se ha caracterizado por su fortaleza física y potencia, peleando principalmente en las divisiones superwélter y medio. Sin embargo, enfrentamientos ante rivales como Jorge “Maromerito” Páez y Ramón “Inocente” Álvarez marcaron momentos clave en su carrera en el boxeo profesional.

Esta noche, el sinaloense sube al ring con una motivación adicional: vencer al colombiano José Miguel Torres, un boxeador con 63 peleas profesionales, marca de 40 triunfos (31 por nocaut) y 23 derrotas, quien busca hacerse un nombre en la división de los semipesados. El combate está pactado a 10 episodios, en un duelo que representa una prueba de resistencia, experiencia y concentración para el mexicano.

Otras peleas de la función en San Luis Potosí

La velada en la Arena San Luis, forma parte del evento “La Dinastía Chávez”, que tiene como pelea estelar el regreso de Julio César Chávez Jr., quien enfrentará al argentino Ángel Julián “El Paisano” Sacco en peso crucero, también a 10 rounds.

La cartelera se complementa con una exhibición entre Roberto Chávez y Jonathan Matamoros, además de combates en peso ligero, gallo y mosca femenil, con participación de boxeadores nacionales que buscan aprovechar la vitrina de una función de alto impacto mediático.

La pelea de Omar Chávez vs. José Miguel Torres podrás disfrutarla a través de la señal de Box Azteca, por Azteca Deportes, en Azteca 7, así como en nuestras plataformas digitales, con la cobertura completa de esta noche de boxeo desde San Luis Potosí.

