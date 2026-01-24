Julio César ChávezJr vs Ángel Julián Sacco: ¿Dónde ver EN VIVO la pelea del Hijo de la Leyenda?

Julio César Chávez Jr., El Hijo de la Leyenda, vuelve a la actividad boxística este sábado 24 de enero en la Arena Potosí, donde enfrentará al argentino Ángel Julián Sacco en un combate pactado a 10 rounds en peso crucero. El evento marca el regreso del ex campeón mundial mexicano tras meses de inactividad, y promete ser una velada que atraerá la atención de los aficionados al boxeo.

Russell Acosta vs Edinson Martínez | PELEA COMPLETA | Box Azteca

La función se llevará a cabo en San Luis Potosí, en un recinto con capacidad para cerca de 20 mil personas, lo que garantiza un ambiente vibrante y lleno de expectativa. Chávez Jr. busca recuperar terreno en el panorama internacional después de su última aparición en junio pasado, cuando cayó ante el influencer y boxeador Jake Paul. Ahora, con un rival de experiencia como Sacco, el mexicano intentará demostrar que aún tiene condiciones para mantenerse vigente en el deporte.

¿Dónde ver la pelea de Julio César Chávez Jr.?

Los fanáticos podrán seguir la transmisión en Azteca Siete, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes. La narración estará a cargo del reconocido equipo de Box Azteca, que acompañará cada round con análisis y comentarios especializados. Rodolfo Vargas, Julio César Chávez, Eduardo Lamazón, Rafael Ayala y César Castro estarán presente en la función a partir de las 23:00 horas tiempo del centro de México.

TE PUEDE INTERESAR:



Un regreso con expectativas de Julio y Omar Chávez

La velada no solo contará con la presencia de Chávez Jr., sino también de Omar Chávez, lo que convierte la noche en un verdadero espectáculo de la familia Chávez. Para Julio César Jr., este combate representa una oportunidad de reivindicación y de mostrar que aún puede competir en escenarios de alto nivel.

Por su parte, Ángel Julián Sacco llega con la motivación de enfrentar a un rival de renombre y con la intención de dar la sorpresa en territorio mexicano. El argentino libró sin problemas la báscula y se mostró confiado en sus posibilidades de complicar al hijo de la leyenda.

