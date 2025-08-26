Orbelín Pineda alcanzó un récord top en Europa y ya se gana el corazón de todos

Orbelín Pineda es uno de los tantos mexicanos asentados en Europa y una fija en la Selección Mexicana de Javier Aguirre. Desde el año 2022, el mediocampista mexicano juega en el AEK Atenas de Grecia y, en este 2025, consiguió un logro que pocos pueden presumir tras el inicio de temporada. Cabe destacar que Edson Álvarez fue otro jugador que dejó a los mexicanos en lo más alto tras su llegada a Fenerbahçe .

Tras el debut de AEK Atenas en la Super Liga de Grecia, Pineda fue titular y disputó su centésima participación con el equipo griego. De esta manera, ante Panserraikos, el ex Cruz Azul y Chivas alcanzó los 100 partidos repartidos en 74 encuentros de temporada regular y otros 26 durante los Playoffs. Por otro lado, un reciente ex compañero de Pineda se retiró del futbol de forma temprana y sorprendió al mundo .

@orbelin7pineda Orbelín Pineda es jugador del AEK Atenas de Europa, donde piensa quedarse por más tiempo

Desde su llegada a Grecia, Pineda suma un total de 13 goles y 10 asistencias, con 23 goles producidos por el futbolista mexicano. Hay que resaltar que dentro su paso por el AEK Atenas, el ‘Maguito’ ha ganado dos títulos (Liga y Copa). Ante Panserraikos, el equipo de Pineda se quedó con la victoria por 2-0 y comenzó la temporada de la mejor manera: con tres puntos en el bolsillo.

Orbelín Pineda 🇲🇽 (29) disputó su centésima participación con AEK Atenas en la Superliga de Grecia 🇬🇷. En el encuentro ante Panserraikos, el mediocampista mexicano llegó a esta importante cifra.



- 74 PJ de temporada regular

- 26 PJ de Playoffs



Suma 13G+10A, un total de 13… pic.twitter.com/ONWX58zZwR — Julio Rodríguez (@julioordz10) August 25, 2025

Los equipos en los que ha jugado Orbelín Pineda desde los inicios de su carrera

Se formó en la cantera del Querétaro y debutó como profesional en el año 2014. En 2016 pasó a Chivas y allí jugó 3 años hasta fichar por Cruz Azul en 2019. La directiva de La Máquina pagó alrededor de 10 millones de euros por su fichaje, pero en 2022 se fue libre al Celta de Vigo de España. A mediados de ese mismo año, fue cedido al AEK Atenas, equipo que terminó fichándolo en 2023 a cambio de 6,5 millones.

¿Cuál es el valor de mercado de Orbelín Pineda en 2025?

Pineda es uno de los jugadores mexicanos más valiosos del mundo y, según Transfermarkt, sitio especializado en valores de mercado y transferencias, su precio ronda los 7 millones de euros. Su valor más alto lo alcanzó en el año 2021 cuando aún formaba parte de Cruz Azul, pues su tasa estaba valorada en 9 millones.