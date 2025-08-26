Orgullo mexicano: Edson Álvarez llegó a Fenerbahçe y ya ocupa este lugar en un ranking de los mejores de la liga

Edson Álvarez se convirtió en nuevo refuerzo del Fenerbahçe para la Temporada 2025-2026 y ya hasta su entrenador José Mourinho le dio una cálida bienvenida . El capitán de la Selección Mexicana apenas acaba de arribar al futbol turco y ya es considerado uno de los mejores de la liga, pues se ubica en el quinto lugar del ranking de los jugadores mejor tasados en el mercado.

El mexicano, que utilizará un inusual y sorprendente número en la playera , se encuentra en el Top-5 de los futbolistas con mejor precio en la liga turca, pues según la plataforma Transfermarkt, Edson tiene un valor en el mercado de 25 millones de euros (543.2 millones de euros). La lista queda conformada de la siguiente manera:

Victor Osimhen del Galatasaray con 70 millones de euros (1.5 mil millones de pesos) Jhon Durán del Fenerbahçe con 35 millones de euros (760.6 millones de pesos) Leroy Sané del Galatasaray con 32 millones de euros (695.5 millones de pesos) Orkun Kökçü del Beşiktaş con 30 millones de euros (más de 652 millones de pesos) Edson Álvarez del Fenerbahçe con 25 millones de euros (543.2 millones de euros).

@edsonalvarez Edson Álvarez es el quinto jugador de la liga turca con mayor valor en el mercado

Cabe destacar que 4 de los 5 jugadores fueron fichados por sus equipos en este mercado de verano, pues solo el nigeriano Osimhen ya había jugado en la liga turca tras ser cedido por el Napoli de Italia. No fue hasta el segundo semestre de este 2025 que Galatasaray compró definitivamente al jugador, que permanecerá en el club durante los próximos 4 años.

TE PUEDE INTERESAR:



¿Cuándo será el debut de Edson Álvarez con el Fenerbahçe?

El mexicano Edson Álvarez podría tener un debut de ensueño con el Fenerbahçe ante Benfica en un duelo de suma importancia, pues el conjunto turco se estaría peleando un boleto a la Fase de Grupos de la UEFA Champions League 2025-2026.

El encuentro de vuelta se realizará el miércoles 27 de agosto en el Estadio da Luz, posible escenario para que Álvarez salte a la cancha por primera vez con la playera del Fenerbahçe. No obstante, Mourinho declaró recientemente que el capitán de la Selección Mexicana no es apto para ser convocado, pues recién acaba de llegar.

A pesar de las palabras del entrenador portugués, la afición está expectante de cualquier movimiento pues, de no debutar en el partido de Champions League, puede hacerlo hasta el sábado 31 de agosto en la Superliga de Turquía.