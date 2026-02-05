Además de Obed Vargas, estos son los mexicanos que jugaron en España
Tras el fichaje de Obed Vargas por el Atlético de Madrid, estos son los nombres de todos los futbolistas mexicanos que jugaron en la primera división de España.
El balompié mexicano ha sufrido una crisis de exportación de talento a la élite. Y parte de esa evidencia de falta de futbolistas en las mejores ligas del mundo, es el ejemplo de la liga española. Por ello el fichaje de Obed Vargas se vislumbra como el recomienzo de una exportación de talento tricolor, el cual ha inundado a LaLiga durante muchos años. Estos son todos los mexicanos que jugaron en la máxima categoría del futbol ibérico.
La clave para Estados Unidos en la Copa Mundial de la FIFA | TV AZTECA DEPORTES
¿Cuántos mexicanos han jugado en la primera división de España?
Se sabe que varios futbolistas vistieron las playeras de algunos clubes en la segunda división, pero para esta oportunidad solamente se tomarán en cuenta los que jugaron en la máxima categoría del futbol de dicho país.
- José Ramón Sauto - Real Madrid
- Manuel Alonso - Racing de Santander
- Luis “Pirata” de la Fuente - Racing de Santander
- Carlos Laviada - Real Oviedo
- Pirelo - Celta de Vigo
- José Luis Borbolla - Deportivo, Real Madrid y Celta
- Hugo Sánchez - Atlético de Madrid, Real Madrid y Rayo Vallecano
- Luis Flores - Sporting de Gijón
- Manuel Negrete - Sporting de Gijón y Valencia
- Javier Aguirre - Osasuna
- Francisco Javier Cruz - Logroñés
- José Manuel de la Torre - Real Oviedo
- Luis García - Atlético de Madrid y Real Sociedad
- Germán Villa - Espanyol
- Cuauhtémoc Blanco - Valladolid
- Francisco Palencia - Espanyol
- Gerardo Torrado - Sevilla y Racing de Santander
- Manuel Vidrio - Osasuna
- Carlos Ochoa - Osasuna
- Antonio de Nigris - Villarreal
- Rafael Márquez - Barcelona
- Juan Ángel Seguro - Osasuna
- Javier Iturriaga - Athletic Club
- Guillermo Franco - Villarreal
- Andrés Guardado - Deportivo, Valencia y Betis
- Giovani dos Santos - Barcelona, Racing, Mallorca y Villarreal
- Carlos Vela - Osasuna y Real Sociedad
- Omar Bravo - Deportivo
- Jonathan dos Santos - Barcelona y Villarreal
- Efraín Juárez - Zaragoza
- Pablo Barrera - Zaragoza
- Héctor Moreno - Espanyol y Real Sociedad
- Javier Aquino - Villarreal y Rayo Vallecano
- Nery Castillo - Rayo Vallecano
- Raúl Jiménez - Atlético de Madrid
- Chicharito - Real Madrid y Sevilla
- Diego Reyes - Real Sociedad y Espanyol
- Guillermo Ochoa - Málaga y Granada
- Miguel Layún - Sevilla y Villarreal
- Néstor Araujo - Celta de Vigo
- Diego Lainez - Betis
- Héctor Herrera - Atlético de Madrid
- José Juan Macías - Getafe
- Orbelín Pineda - Celta de Vigo
- Tecatito Corona - Sevilla
- César Montes - Espanyol
- Julián Araujo - Las Palmas
- Luka Romero - Almería
- Alex Padilla - Athletic Club
- Obed Vargas - Atlético de Madrid
¿Qué se espera de mexicanos como Obed Vargas en el Atleti?
Justamente el muchacho mexicoamericano forma parte de la nueva generación de futbolistas del tricolor que buscan hacer su historia de gloria. Se indica que a pesar de fuertes ofertas económicas de los titanes de la Liga BBVA MX, el mediocampista lo tenía claro y quería dar el salto a Europa. Además, lo hará al club de sus sueños, esperando que pueda tener una fructífera carrera… la cual iniciará en año mundialista.