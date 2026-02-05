Además de Obed Vargas, estos son los mexicanos que jugaron en España

El balompié mexicano ha sufrido una crisis de exportación de talento a la élite. Y parte de esa evidencia de falta de futbolistas en las mejores ligas del mundo, es el ejemplo de la liga española. Por ello el fichaje de Obed Vargas se vislumbra como el recomienzo de una exportación de talento tricolor, el cual ha inundado a LaLiga durante muchos años. Estos son todos los mexicanos que jugaron en la máxima categoría del futbol ibérico.

¿Cuántos mexicanos han jugado en la primera división de España?

Se sabe que varios futbolistas vistieron las playeras de algunos clubes en la segunda división, pero para esta oportunidad solamente se tomarán en cuenta los que jugaron en la máxima categoría del futbol de dicho país.

José Ramón Sauto - Real Madrid

Manuel Alonso - Racing de Santander

Luis “Pirata” de la Fuente - Racing de Santander

Carlos Laviada - Real Oviedo

Pirelo - Celta de Vigo

José Luis Borbolla - Deportivo, Real Madrid y Celta

Hugo Sánchez - Atlético de Madrid, Real Madrid y Rayo Vallecano

Luis Flores - Sporting de Gijón

Manuel Negrete - Sporting de Gijón y Valencia

Javier Aguirre - Osasuna

Francisco Javier Cruz - Logroñés

José Manuel de la Torre - Real Oviedo

Luis García - Atlético de Madrid y Real Sociedad

Germán Villa - Espanyol

Cuauhtémoc Blanco - Valladolid

Francisco Palencia - Espanyol

Gerardo Torrado - Sevilla y Racing de Santander

Manuel Vidrio - Osasuna

Carlos Ochoa - Osasuna

Antonio de Nigris - Villarreal

Rafael Márquez - Barcelona

Juan Ángel Seguro - Osasuna

Javier Iturriaga - Athletic Club

Guillermo Franco - Villarreal

Andrés Guardado - Deportivo, Valencia y Betis

Giovani dos Santos - Barcelona, Racing, Mallorca y Villarreal

Carlos Vela - Osasuna y Real Sociedad

Omar Bravo - Deportivo

Jonathan dos Santos - Barcelona y Villarreal

Efraín Juárez - Zaragoza

Pablo Barrera - Zaragoza

Héctor Moreno - Espanyol y Real Sociedad

Javier Aquino - Villarreal y Rayo Vallecano

Nery Castillo - Rayo Vallecano

Raúl Jiménez - Atlético de Madrid

Chicharito - Real Madrid y Sevilla

Diego Reyes - Real Sociedad y Espanyol

Guillermo Ochoa - Málaga y Granada

Miguel Layún - Sevilla y Villarreal

Néstor Araujo - Celta de Vigo

Diego Lainez - Betis

Héctor Herrera - Atlético de Madrid

José Juan Macías - Getafe

Orbelín Pineda - Celta de Vigo

Tecatito Corona - Sevilla

César Montes - Espanyol

Julián Araujo - Las Palmas

Luka Romero - Almería

Alex Padilla - Athletic Club

Obed Vargas - Atlético de Madrid

¿Qué se espera de mexicanos como Obed Vargas en el Atleti?

Justamente el muchacho mexicoamericano forma parte de la nueva generación de futbolistas del tricolor que buscan hacer su historia de gloria. Se indica que a pesar de fuertes ofertas económicas de los titanes de la Liga BBVA MX, el mediocampista lo tenía claro y quería dar el salto a Europa. Además, lo hará al club de sus sueños, esperando que pueda tener una fructífera carrera… la cual iniciará en año mundialista.