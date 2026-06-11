Orbelín Pineda estaría cerca de volver a la Liga MX, pero no con el equipo que todos imaginan

Cada vez que se acerca un mercado de fichajes importante, el nombre de Orbelín Pineda vuelve a aparecer en las conversaciones del futbol mexicano. No es casualidad. A sus 30 años, el mediocampista atraviesa uno de los momentos más sólidos de su carrera y sigue siendo uno de los futbolistas mexicanos con mejor cartel en el extranjero.

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Por eso, mientras la atención de millones de aficionados está puesta en la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026, algunos equipos ya comienzan a planear movimientos que podrían sacudir la Liga MX una vez terminado el torneo.

Y uno de ellos tendría como protagonista al futbolista del AEK Atenas.

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El regreso de Orbelín a México empieza a tomar forma

Durante los últimos años, el posible regreso de Orbelín Pineda al futbol mexicano siempre estuvo acompañado por los mismos nombres. Los rumores solían apuntar hacia clubes como Cruz Azul o Chivas.

Sin embrgo, esta vez el panorama parece diferente. Y es que diversos reportes señalan que el futuro del mexicano podría estar ligado a un proyecto que busca seguir acumulando figuras de peso para mantenerse entre los candidatos al título.

El club que aparece mejor posicionado para intentar su fichaje sería Rayados de Monterrey. La posibilidad toma fuerza por la presencia de Matías Almeyda, entrenador que conoce perfectamente a Orbelín Pineda tras coincidir con él tanto en Chivas como en el AEK Atenas. Esa relación podría convertirse en un factor determinante si la directiva regiomontana decide avanzar formalmente por el futbolista una vez concluida la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Matías Almeyda

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Matías Almeyda, clave en el regreso de Orbelín Pineda

Detrás de esta historia existe un factor que podría inclinar la balanza.

La confianza mutua y el conocimiento de su estilo de juego por parte del entrenador Matías Almeyda podrían convertirse en argumentos decisivos si las negociaciones avanzan durante las próximas semanas.

Por ahora no existe un acuerdo cerrado, pero la posibilidad de ver a Orbelín Pineda nuevamente en la Liga MX ya dejó de parecer una simple especulación.