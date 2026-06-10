Regresan a Rayados futbolistas que hicieron historia con el club

Para motivar más a los Rayados en esta pretemporada, llegaron dos futbolistas que fueron campeones con el club albiazul en el ya lejano último título de Liga BBVA MX que conquistaron en 2019.

Se trata de los argentinos Leonel Vangioni y Maximiliano Meza, quienes sorprendieron a la afición regiomontana con su regreso a Monterrey esta semana, en plenos trabajos de preparación de cara al siguiente torneo que comandará el técnico Matías Almeyda.

Así lo reveló el propio club a través de una publicación en sus cuentas oficiales de redes sociales, lo que desató una serie de comentarios de los seguidores de la “Pandilla” que revivieron la época en la que ambos jugadores pasaron por el equipo.

“¡Invitados de lujo en el Entrenamiento Rayado! Leonel Vangioni y Maxi Meza nos acompañaron en la práctica de hoy en El Barrial. ¡Esta siempre será su casa!”, fue el mensaje que acompañó las fotografías de la visita.

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El legado de Vangioni y Meza en Rayados

El “Piri” fue campeón en tres competiciones con los Rayados, ya que además del título de liga de 2019 también levantó el trofeo de la Copa MX en el Apertura 2017 y el de la Liga de Campeones de la Concacaf en 2019.

El lateral izquierdo defendió la playera del Monterrey desde el Apertura 2017, hasta el Clausura 2020. Posteriormente se unió al Libertad de Paraguay y después arribó al Quilmes de Argentina, en donde se retiró este 2026.

Por su parte, Meza llegó al Monterrey para el Clausura 2019 procedente del C.A. Independiente, luego de tener destacadas actuaciones con la Selección de Argentina en la Copa del Mundo de Rusia 2018. El ‘Emperador’ sostiene la marca como uno de los fichajes más caros en la historia del futbol mexicano, a pesar de su partida en el 2024.

Maxi presume en su palmarés los títulos de Liga BBVA MX, en el Apertura 2019; de la Copa de Campeones de la CONCACAF, en 2019 y 2021, y de la Copa MX, en la temporada 2019-2020, además del tercer lugar en el Mundial de Clubes de la FIFA Qatar 2019.