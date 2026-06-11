Los juegos GRATIS que transmitirá TV Azteca HOY jueves 11 de junio del Mundial 2026™

Hoy, jueves 11 de junio, el Estadio Ciudad de México se vestirá de gala para albergar la espectacular ceremonia de apertura y, de inmediato, el vibrante debut de la Selección Mexicana, que inicia su aventura mundialista enfrentando a su similar de Sudáfrica en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

México vs Sudáfrica EN VIVO y GRATIS, partido de inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

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Para que no te pierdas un solo segundo de este histórico acontecimiento, TV Azteca echará la casa por la ventana con una cobertura completamente GRATIS y multiplataforma, llevando la máxima pasión del fútbol hasta la pantalla de tu preferencia.

¿Dónde ver la transmisión del partido México vs Sudáfrica?

El encuentro entre México vs Sudáfrica lo podrás ver a través de TV Azteca, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes con la narración y el análisis de los mejores, Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Zague, Jorge Valdano, Carlos Guerrero, David Medrano e Inés Sainz comenzando la transmisión a partir de las 11:30 horas tiempo del centro de México.

La experiencia digital: El juego en la palma de tu mano

Fiel a su estilo innovador, TV Azteca no se limitará a la señal tradicional de televisión abierta. Si te toca el partido en la oficina, en el transporte público o simplemente prefieres las pantallas digitales, podrás seguir el debut de la escuadra comandada por Javier Aguirre desde cualquier lugar.

La transmisión gratuita estará disponible en vivo a través de:

Azteca 7: En tu televisor con la máxima calidad de alta definición.

En tu televisor con la máxima calidad de alta definición. Sitio Web Oficial: Ingresando de forma directa a aztecadeportes.com desde cualquier computadora.

Ingresando de forma directa a aztecadeportes.com desde cualquier computadora. App de Azteca Deportes: Disponible para sistemas iOS y Android, permitiéndote activar notificaciones y ver las jugadas clave al instante.

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El análisis y la narración que tú ya conoces

Además de que el platillo fuerte estará en la cancha del coloso de Santa Úrsula. El verdadero valor agregado estará en los micrófonos, ya que el partido inaugural contará con las voces del icónico equipo de narradores de Azteca Deportes. El análisis táctico, la irreverencia y la emoción están garantizados para acompañar los noventa minutos más intensos.

