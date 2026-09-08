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‘Orbitals’ despega en exclusiva para Nintendo Switch 2 con acción cooperativa y nostalgia retro

El nuevo título de Kepler Interactive y Shapefarm reúne la estética del anime clásico de los 80 con una propuesta multijugador que permite compartir la aventura sin costo adicional

‘Orbitals’

Escrito por: Raúl Núñez

El estudio tokiota Shapefarm y la editora Kepler Interactive han anunciado el lanzamiento oficial de Orbitals, un juego de aventura y acción cooperativa que llega de manera exclusiva para la consola Nintendo Switch 2. La entrega busca cautivar a los jugadores mediante una cuidada dirección artística inspirada directamente en las producciones de anime retro de las décadas de los 80 y 90.

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La trama pone a los usuarios al mando de Maki y Omura, dos exploradores inseparables que deben unir fuerzas para sortear los peligros del espacio exterior y reparar su estación espacial antes de que sea demasiado tarde. La propuesta central se apoya en una jugabilidad cooperativa asimétrica, donde la comunicación y el trabajo en equipo resultan indispensables para resolver acertijos y superar los desafíos en cada escenario.

Para facilitar la experiencia multijugador, el título ofrece diversas alternativas de conexión tanto en una sola consola en modo local como mediante la función GameShare. Asimismo, los desarrolladores lanzaron de forma gratuita la aplicación Global Friend’s Pass en la Nintendo eShop. Esta herramienta incluye una demostración multijugador local que permite a un segundo jugador unirse a la partida completa sin necesidad de adquirir un segundo ejemplar del juego.

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La propuesta se completa con una banda sonora original interpretada por la cantautora japonesa Mami Ayukawa, responsable de los temas principales "~Accelerating Destiny~" y "Heart to Heart", disponible desde hoy en plataformas de música. Orbitals se encuentra a la venta en tiendas digitales y distribuidores autorizados en formato físico, edición digital estándar y una versión Digital Deluxe con contenido adicional para los apasionados del género.

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