Órbita compartida: El viaje intergaláctico de Orbitals aterrizará en exclusiva para Nintendo Switch 2

El reciente Nintendo Direct: Partner Showcase ha revelado uno de los títulos más encantadores y prometedores para el cierre de 2026. Se trata de Orbitals, una aventura cooperativa para dos jugadores que rinde un vibrante homenaje a la estética del anime retro. Desarrollado con el enfoque puesto en la colaboración absoluta, el título llegará de forma exclusiva a Nintendo Switch 2 durante el tercer trimestre del año.

Una odisea con sabor a nostalgia

En Orbitals, los jugadores toman el control de Maki y Omura, dos héroes que deben abandonar la seguridad de su mundo para detener una tormenta cósmica devastadora. La narrativa, aunque centrada en la supervivencia, se apoya en un apartado visual que evoca la era dorada de la animación japonesa, mezclando colores vibrantes con un diseño de niveles que desafía constantemente la coordinación del equipo.

Mecánicas de sinergia realLo que separa a Orbitals de otros juegos de plataformas es su dependencia del trabajo en equipo. Los jugadores deberán dominar un arsenal de herramientas ingeniosas para progresar:

Gancho de chatarra: Ideal para manipular el entorno y crear puentes improvisados.

Ideal para manipular el entorno y crear puentes improvisados. Lanzalíquidos: Un chorro a presión capaz de activar mecanismos remotos o enfriar zonas peligrosas.

Un chorro a presión capaz de activar mecanismos remotos o enfriar zonas peligrosas. Cañón de rayos: Un haz de calor extremo diseñado para fundir obstáculos metálicos.



La magia ocurre cuando estas herramientas se combinan: mientras un jugador funde una viga con el cañón, el otro debe utilizar el gancho para posicionarla correctamente. Además, la experiencia se rompe con minijuegos de estilo arcade que permiten a los jugadores competir entre sí en breves respiros durante la misión principal.

Innovación técnica y conectividadAprovechando la potencia y las nuevas capacidades de la Nintendo Switch 2, el juego ofrece versatilidad total. Los usuarios podrán jugar en cooperativo local con los nuevos Joy-Con 2, o utilizar la función GameShare para compartir el título con un amigo que posea otra consola compatible. El micrófono integrado de la consola será vital, ya que el sistema GameChat facilitará la comunicación en tiempo real para resolver acertijos complejos en el modo online.

Con una ventana de lanzamiento programada para el tercer trimestre de 2026, Orbitals se perfila como el título indispensable para quienes buscan fortalecer lazos (o poner a prueba amistades) a través del juego cooperativo.