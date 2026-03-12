logo deportes horizontal
Oribe Peralta enfurece a muchos al opinar sobre la participación de Álvaro Fidalgo en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Escrito por: Diego Gonzalez | DR

Se sabía que Álvaro Fidalgo volvería mucho antes de lo pensado a la casa del Club América y su inminente convocatoria a la Selección Nacional de México para los amistosos así lo confirman, pues se jugará en el Estadio CDMX (Banorte, ex Azteca), donde las Águilas hacían de local. Sin embargo, Oribe Peralta fue crítico con esto.

Resulta que el ex jugador del Club América y de las Chivas de Guadalajara tuvo una opinión contraria a la de muchos americanistas que festejaron la inminente citación del ahora jugador del Real Betis. Es que Álvaro Fidalgo dejó al Club América en pleno Clausura 2026, hoy demuestra su gran nivel y sería citado a la Selección Mexicana.

Álvaro Fidalgo México
El mediocampista presume con orgullo la Bandera de México, la cual podría representar en el próximo mundial.|Real Betis Balompié

La opinión de Oribe Peralta sobre Álvaro Fidalgo y la Copa Mundial de la FIFA 2026

Entiendo que Álvaro es un gran jugador y hoy en día está en un gran nivel para ser convocado. Para mí, si tienes un naturalizado que puede sacar una diferencia abismal, es justo que le quites el lugar a uno de la casa. Pero al final en el mediocampo tienes jugadores”, expresó Peralta en rueda de prensa, con la playera tricolor puesta.

Asimismo, enumeró a jugadores al nivel de Fidalgo. “Tienes a Obed Vargas que ahora está jugando en el Atlético Madrid, tienes a Gil Mora que está lesionado pero va a llegar bien al Mundial, tienes a los dos de Cruz Azul que van a llegar en buen nivel, tienes a Edson Álvarez que espero que llegue, tienes a Marcel en gran nivel”, agregó.

Futbol: Oribe Peralta

En ese contexto, Oribe Peralta sentenció: “Si Álvaro va, sería de gran apoyo; pero, si no va, tampoco es que te quedes sin jugadores”. Está claro que para el ex futbolista que disputó dos mundiales, el ex jugador del Real Madrid y de las Águilas no es necesario.

La trayectoria de Oribe Peralta en la Selección Nacional de México y en la Liga BBVA MX

Oribe Peralta jugó en Morelia, León, Rayados de Monterrey, Santos Laguna, Jaguares, América y Chivas. Durante su carrera, además, el ex delantero centro disputó dos veces la Copa Mundial de la FIFA (2014 y 2018). El ex Guadalajara jugó 68 partidos y marcó 26 goles en la Selección Mexicana.

