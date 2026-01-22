Oribe Peralta volvería al futbol en México y es con un equipo que nadie imaginaba

Oribe Peralta lleva prácticamente cuatro años retirado del futbol profesional y su último recuerdo dentro de la Liga BBVA MX no es el mejor: un paso por Chivas que quedó enmarcado por su bajo rendimiento y su alto costo de fichaje, además de haber llegado desde el rival acérrimo del Guadalajara, el América. Sin embargo, el experimentado exdelantero se reencontrará con el balón a sus 42 años de edad, pero en el futbol amateur.

En sus redes sociales, el equipo Chivas Impulsora, que participa en torneos locales de la Ciudad de México, anunció de forma inesperada la contratación de Oribe Peralta para afrontar el Torneo Norte Sur 2026. El conjunto homónimo del Guadalajara destacó la trayectoria del futbolista como ganador de la medalla olímpica en Londres 2012 y referente de la Liga BBVA MX bajo el lema de: "Las historias grandes continúan".

Oribe Peralta es nuevo jugador de Chivas Impulsora|Crédito: @chivasimpulsoraoficial / IG

Peralta se unirá a un equipo repleto de referentes mexicanos

Si bien es cierto que el club de barrio oficializó la contratación del exdelantero, este aún no ha confirmado su participación en redes sociales. Sin embargo, en caso de que se concrete, Peralta se sumará a un equipo que ya cuenta con una numerosa cantidad de exjugadores de renombre en el balompié nacional como Iván Vázquez Mellado, Rogelio Chávez, Gerardo Lugo, Aldo Polo, Goyo Torres, Luis Ángel Landín y Roberto Nurse, entre otros.

Peralta y un recuerdo no muy agradable de su paso por Chivas

El paso del ‘Cepillo’ por el Rebaño fue polémico desde el primer día. El exfutbolista firmó contrato con el conjunto rojiblanco, luego de haber terminado su vínculo con las Águilas del América, por lo que se ganó la antipatía de los aficionados. Como si fuera poco, tuvo pocas oportunidades dentro del terreno de juego debido a su bajo rendimiento. Por esta razón, su última etapa dentro del futbol mexicano marcó un cierre gris para su carrera profesional.

Ahora, el destino parece colocarlo nuevamente frente a un uniforme rojiblanco, pero en esta ocasión, en un contexto totalmente distinto: el futbol amateur o “talacha”.

Los polémicos números de Peralta en su última etapa en Chivas

Durante su última etapa en el conjunto rojiblanco, Peralta disputó un total de 37 partidos entre los años 2019 y 2022. Sus números realmente no acompañaron la magnitud de su fichaje: solo 2 goles y 3 asistencias en menos de 1.400 minutos jugados. Este desempeño derivó en su retiro en el año 2022, poniéndole fin a una gran carrera dentro del futbol mexicano y la selección nacional.