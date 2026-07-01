El curioso ORIGEN detrás del festejo de Kylian Mbappé que se ha hecho viral en el Mundial 2026

Kylian Mbappé llegó totalmente enrachado a esta Copa Mundial de la FIFA 2026 y, en cuatro juegos disputados, suma cinco dianas, motivo por el cual buscará llevar a la Selección de Francia a la ronda de cuartos de final y buscar, nuevamente, el título tal y como ocurrió en 2018.

Mbappe el goleador mas joven de Francia en un Mundial

Una de las razones por las cuales Kylian Mbappé se ha vuelto tendencia en redes no solo se debe a sus anotaciones, sino a cómo celebra estas. Ante tal situación, en los próximos párrafos conocerás el origen detrás del curioso festejo que el futbolista del Real Madrid tiene.

¿Cuál es el origen detrás del festejo de Kylian Mbappé?

El festejo de Kylian Mbappé consiste en cruzar los brazos para, posteriormente, meter las manos debajo de las axilas y levantar los pulgares. Curiosamente, este origen es estrictamente familiar, pues se dice que Donatello le copio el mismo a su hermano menor Ethan, el cual también es jugador profesional.

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Todo ocurrió cuando Mbappé aún jugaba en el Mónaco, y fue precisamente en un juego entre él y su hermano del EA Sports (antes FIFA) que Ethan festejó un gol con este mismo festejo para burlarse de su hermano mayor, esto mediante la misma pose mientras corría por toda la habitación.

Kylian Mbappé le prometió que utilizaría este festejo en un partido oficial, y el mismo hizo su debut en abril del 2017 luego de una anotación del francés en un duelo de cuartos de final de la Champions League ante el Borussia Dortmund, un festejo que se ha vuelto por demás popular.

Mundial 2026: ¿Cuándo es el próximo juego de Francia?

Después de haber obtenido el triunfo en la ronda de dieciseisavos de final frente a Suecia, la Selección de Francia se dice lista para disputar el partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, mismo en el que se medirá al cuadro de Paraguay en un día y horario aún por definir.