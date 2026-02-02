¡OFICIAL! El nuevo compañero de Raúl Jiménez viene desde el Manchester City

Fulham no suele encender el mercado con ruido gratuito. Cuando el club decide invertir fuerte, lo hace con una idea clara y con una apuesta que tenga sentido deportivo a mediano plazo. Por eso, cada movimiento grande en Craven Cottage suele leerse como algo más que un simple fichaje: se interpreta como un mensaje de ambición.

Oscar Bobb es nuevo refuerzo del Fulham

Oscar Bobb es nuevo jugador del Fulham, canterano y procedente del Manchester City, en una operación valuada en 31 millones de euros, con un contrato que lo ata al club hasta 2031. El noruego tiene 22 años y llega con el perfil de futbolista moderno: vertical, desequilibrante y con la capacidad de romper partidos desde el uno contra uno.

La llegada también abre un ángulo interesante para el ataque, sobre todo por el encaje con Raúl Jiménez. Aunque ambos pueden aparecer cerca del área, no compiten de manera directa por el mismo sitio. Raúl funciona como un “9” nominal, referencia central y punto de apoyo para descargar o finalizar. Bobb, en cambio, se siente más cómodo abierto, con libertad para moverse por las bandas, atacar intervalos y crear ventajas desde la conducción. Esa diferencia puede convertirse en complemento: uno fija centrales y el otro castiga desde los costados.

El dinero que el City ha recuperado de sus canteranos

Además, el traspaso refuerza una tendencia que el Manchester City ha explotado con precisión: convertir talento de academia en ingresos importantes. Solo en la temporada 2025-2026, el club ya ronda 65 millones de euros en ventas de canteranos, una cifra que habla de producción sostenida y de mercado.

Ventas de canteranos 2025-2026:



Óscar Bobb : 31M€ (Fulham)

: 31M€ (Fulham) James McAtee : 25M€ (Nottingham Forest)

: 25M€ (Nottingham Forest) Callum Doyle : 6M€ (Wrexham A.F.C.)

: 6M€ (Wrexham A.F.C.) Kayky: 3M€ (Esporte Clube Bahia)

