¡Directo al Puskas! El ESPECTACULAR gol de ESCORPIÓN en el Solanke en el Tottenham vs Manchester City: VIDEO

El Tottenham Hotspurs rescató un valioso empate ante el Manchester City en compromiso de la Jornada 24 de la Premier League con un par de goles de Dominic Solanke en la segunda mitad; sin embargo, fue el segundo tanto del inglés el que valió el boleto y el punto para alejarse de los puestos de descenso tras conseguirlo con un espectacular escorpión.

Dominic Solanke marca un gol de escorpión para salvar el empate del Tottenham

El Tottenham Hotspurs ha tenido una complicada temporada peleando por los puestos bajos de la Premier League; sin embargo, este domingo rescató un valioso punto ante el Manchester City gracias a un par de goles de su delantero Dominic Solanke.

Cherki y Semenyo habían adelantado al City en la primera mitad y para el complemento fue el turno del Tottenham y de Solanke, primero marcando un gol en el que resistió el embate de hasta tres defensas y el portero y mandando el balón al fondo de las redes, y luego con una espectacular acrobacia.

Cuando los Spurs estaban más volcados al frente apareció la genialidad de Solanke, quien recibió un centro de Gallagher que le quedó retrasado, pero alcanzó a acomodar el cuerpo para empujar el esférico con el talón del pie derecho, suficiente para sorprender a Gianluigi Donnarumma que nada pudo hacer para evitar la caída de su marco.

Un gol espectacular en el momento preciso que bien podría ser candidato para integrar la terna de 10 goles nominados para el premio Puskas a la mejor anotación del 2026 a finales de año.

Este gol significó el empate para el Tottenham y un punto que le permite escalar hasta la posición 14 y alejarse nueve unidades del West Ham que ocupa puestos de descenso.

