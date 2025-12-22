Director Técnico mexicano logra ascenso en club europeo

En Juárez empezó una historia que el futbol llevaría hasta Europa a Óscar Antonio Ochoa Hernández. Una lesión lo alejó de las canchas, pero nunca de su pasión.

Lejos de rendirse, cruzó el océano; Andorra se convirtió en su nuevo hogar. Ahí comenzó su historia como director técnico.

Trabajo y pasión

Desde que llegó, hace seis años, combina el futbol con un casco y botas de trabajo; mientras dirige a sus jugadores, también trabaja en la construcción.

“Las posibilidades en México son complicadas, hay bastantes entrenadores y los cupos son muy limitados. Hay bastantes compañeros de la misma rama y no es malo, hay bastante competencia y eso nos ayuda bastante”, dijo Óscar en entrevista para Azteca Deportes.

Mientras en México los espacios para entrenadores son cada vez más reducidos, en Europa está construyendo su propio camino con el club City Escaldes, de la Liga de Andorra.

“Me gusta mucho darle superioridad por las bandas y jugar uno contra uno por las bandas. Me gusta tener jugadores que sepan enfrentar, mandar centros y generar la superioridad numérica por las bandas. Uno tiene que buscar otras maneras para solventar la vida aquí, adaptarse a lo que manda el club, a la metodología y salir adelante”, expresó el estratega nacional.

Ochoa apunta a lo más alto

Tiene referentes y una idea muy clara de lo que significa estar en un banquillo.

“Es un sueño único poder dirigir a la Selección Mexicana algún día, ya sea con inferiores o la absoluta. Más allá de lo táctico, lo estratégico o lo psicológico, un equipo va mucho más allá porque son personas, son humanos. Aunque trabajemos con futbolistas profesionales, se siguen formando y es algo que me llena, es mi pasión”, sentenció.

Ya sea en una obra en Andorra o en el banquillo de un estadio europeo, Óscar Ochoa sigue construyendo su sueño.

