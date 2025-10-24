Otra vez Boca Jrs. y la Liga BBVA MX se encuentran en el camino; en esta ocasión no será nada sencillo

Los caminos de Boca Jrs. y la Liga BBVA MX se volverían a encontrar. En las últimas horas, se ha rumorado que el conjunto argentino estaría en busca de Diego Aguirre, entrenador que dirigió al Cruz Azul en México, pero que no se fue muy bien del balompié nacional. El uruguayo actualmente dirige al Peñarol y La Máquina ya está calificada a la Liguilla.

Juan Pedro Damiani, expresidente de Peñarol, reveló en el programa Horas Después que Boca Jrs. preguntó por el timonel uruguayo. Pasa por un buen momento con Peñarol y eso le ha llamado la atención al conjunto argentino, que desde el fallecimiento de Miguel Ángel Russo está en busca de un entrenador .

“Me preguntaron de Boca Juniors, sí. Le dije a mi amigo que no nos lo llevemos porque es muy importante para nosotros, pero sin duda sería ideal para Boca”, dijo el exdirectivo en la entrevista. Peñarol tiene 27 puntos y ocupa el cuarto lugar de la liga de Uruguay. Luce muy complicado que se vaya a Boca, por el buen momento que vive.

¿Por qué se fue Diego Aguirre del Cruz Azul?

La estancia de Diego Aguirre en el Cruz Azul duró menos de lo esperado. Después de su gran trayectoria en Sudamérica, los cementeros pensaron que habían contratado al salvador de todos sus males, pero una derrota de 7-0 ante el América el 20 de agosto de 2022 provocó la salida del uruguayo de los cementeros.

La directiva del Cruz Azul no soportó la humillación. La Máquina nunca había sufrido una derrota tan dolorosa y, de las manos del América, fue más grande la decepción. Ese resultado ha marcado la historia de los de La Noria y de sus aficionados, quienes sufren terribles burlas de los azulcremas.