Otro equipo de Europa se interesa en Santiago Gimenez y esta vez no es de Italia

Santiago Gimenez tiene altas probabilidades de salir del AC Milan en este verano. El delantero mexicano no es una prioridad para Rúben Amorim, nuevo entrenador del conjunto italiano para esta temporada, y fichajes como el de Gonçalo Ramos lo han dejado con menos chances de sumar minutos en el primer equipo.

En este contexto, dos clubes de Italia se han fijado en la posibilidad de contratar al ‘Bebote’ siendo la Lazio y la Fiorentina los nombres concretos. A pesar de que su futuro podría seguir estando en territorio italiano, un nuevo club de Europa se ha interesado en Santiago Gimenez y que podría darle la oportunidad de salir de Italia en este mercado de fichajes.

Santiago Gimenez interesa en Portugal

Diversos reportes señalan que el Porto podría ser otro de los posibles destinos del atacante mexicano pensando en la temporada 2026-27. Resulta que la representación de Gimenez estaría explorando más opciones en el mercado y podrían reabrir conversaciones con el conjunto portugués, club que podría ser un destino ideal para relanzar su carrera.

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Cabe destacar que el Porto ya había mostrado interés en Santi Gimenez en un pasado y, ante la posibilidad de salir de Milan en este mercado, podrían contemplarlo como una opción interesante para reforzar su centro del ataque. Actualmente, los portugueses cuentan con Samu Aghehowa, Deniz Gül y André Silva como delanteros.

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La prioridad de Santiago Gimenez es su estado físico

A pesar de que el jugador tiene la intención de cambiar de aires, su futuro estará sujeto a la evolución de su presente lesión. Gimenez arrastra una molestia en su tobillo, la cual se ha agravado durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con la Selección Mexicana. Por esta razón, el tiempo de recuperación será clave para conocer si podrá salir en este mercado o si deberá esperar a invierno.

Mientras tanto, su entorno trata de mantenerlo dentro del foco del mercado de verano para asegurar su próximo equipo. En estos momentos, Lazio y Fiorentina aparecen como las opciones más concretas para el jugador mexicano, aunque el Porto podría meterse en la pelea si consideran apto su fichaje para afrontar esta nueva temporada en Europa.