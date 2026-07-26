Un histórico de Italia quiere darle a Santiago Giménez los minutos que no tuvo en el Milan

El futuro de Santiago Gimenez podría tener un giro durante el mercado de fichajes de verano. El delantero mexicano perdió protagonismo en el AC Milan y la llegada de nueva competencia reduciría todavía más sus posibilidades de jugar durante la temporada 2026-27.

Pese a este panorama, el atacante de 25 años tendría la oportunidad de permanecer en Italia. Uno de los equipos con mayor tradición de la Serie A busca un centro delantero y ya habría realizado los primeros movimientos para conocer las condiciones del exjugador de Cruz Azul.

Lazio busca fichar a Santiago Gimenez

La Lazio está interesada en incorporar a Santiago Gimenez para reforzar su ataque. De acuerdo con información surgida desde Italia, el mexicano es uno de los principales nombres solicitados por Gennaro Gattuso, entrenador del conjunto romano.

Crédito: Mexsport

El técnico considera que Gimenez puede recuperar el nivel que mostró durante su paso por el Feyenoord. En Países Bajos, el delantero marcó 65 goles en 105 partidos y consiguió llamar la atención de algunos de los clubes más importantes de Europa.

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La directiva de Lazio ya habría establecido los primeros contactos con Rafaela Pimenta, representante del seleccionado mexicano. El objetivo fue conocer la disponibilidad del jugador y las condiciones necesarias para sacarlo del Milan.

Según reportes de TuttoMercatoWeb, Gimenez estaría dispuesto a escuchar la propuesta. El atacante vería con buenos ojos continuar en la Serie A y sumarse a un proyecto en el que pueda tener mayor participación.

Santiago Gimenez perdió protagonismo en el Milan

El ‘Bebote’ llegó al Milan en febrero de 2025 después de que el club italiano pagara alrededor de 32 millones de euros por su transferencia. Su contrato se extiende hasta el 30 de junio de 2029, como confirmó el propio conjunto rossonero.

Sin embargo, las lesiones y su baja producción goleadora le impidieron consolidarse como titular. El mexicano apenas convirtió siete goles durante sus primeros 18 meses en la institución y pasó varios periodos fuera de las canchas por molestias en el tobillo.

La llegada de Gonçalo Ramos también modificó su situación deportiva. El delantero portugués aparece por delante dentro del nuevo proyecto del Milan, por lo que Gimenez podría buscar otro equipo para recuperar continuidad.

La fórmula que prepara Lazio para fichar a Giménez

La principal dificultad para Lazio es económica. El equipo de la capital italiana no cuenta con el presupuesto necesario para comprar definitivamente la ficha del mexicano y estudia solicitar su préstamo.

La propuesta podría incluir un pago de entre tres y cuatro millones de euros por la cesión, además de una opción de compra cercana a los 16 o 17 millones. Lazio también se haría cargo del salario del delantero durante su estancia en Roma.

Por el momento, no existe una oferta formal ni un acuerdo entre las instituciones. El Milan tampoco quiere desprenderse del jugador por una cifra que genere una pérdida considerable respecto a la inversión realizada en 2025.