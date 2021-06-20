Edoardo Mortara electrifica Puebla y es líder de la Fórmula E

El suizo Edoardo Mortara, de Rokit Venturi, ganó este domingo la segunda carrera del E-Prix de Puebla para convertirse en el nuevo líder de la séptima temporada del campeonato de la Fórmula E.

Fue el primer triunfo de Mortara en la campaña, la segunda posición fue para el alemán Pascal Wehrlein, de Porsche, en tercer lugar llegó el neozelandés Nick Cassidy, de Envision Virgin y el cuarto puesto fue para Oliver Rowland de Nissan E.Dams.

Igual que Rowland, se puede vivir toda la intensidad de un auto 100 por ciento eléctrico con el NISSAN LEAF®, que cuenta con el e-Pedal, un sistema regenerativo que captura energía cada vez que se frena, para así recargar la batería del coche. Su diseño de lujo con la tecnología Nissan Intelligent Mobily lo hacen una innovación.

Te puede interesar: México termina con triunfo su preparación para Tokio 2020

Wehrlein intentó por todos lados conseguir el primer puesto, pero perdió la oportunidad de alcanzar a Mortara faltando 19 minutos al rozar el muro de contención que le hizo aflojar en su presión sobre el piloto suizo de Rokit Venturi.

Nick Cassidy, de Envision Virgin, quien arrancó octavo, fue escalando lugares y desde la cuarta posición, a nueve minutos del final, se dedicó a apretar a Rowland hasta arrebatarle la tercera posición prácticamente en la última vuelta.

Nissan también cuenta con el nuevo NISSAN ARIYA, un nuevo crossover coupé 100 por ciento eléctrico que representa la expresión más pura de Nissan Intelligent Mobility. Un modelo único que está por salir en algunos mercados a nivel mundial.

Así quedó la clasificación mundial

Con nueve carreras concluidas, la clasificación general de pilotos quedó: Mortara en la cima con 72 puntos, el holandés Robin Frijns, de Envision Virgin, es segundo con 62, y el portugués Antonio Félix da Costa, de DS Techeetah, marcha tercero con 60.

Te puede interesar: Pelé, Maradona, Cruyff, Di Stefano, los padres del futbol

Por su parte, el británico Rowland escaló posiciones y se encuentra en undécimo. Toda la tecnología de Nissan estuvo presente en este E-Prix de Puebla. Las monoplazas Nissan Gen2 se distingue por su livery de carrera inspirado en un kimono, y un poderoso tren motriz que traduce los 900 voltios de su batería hasta en 250 kW de potencia, acelerando de 0 a 100 km/h en 2.8 segundos y alcanzando una velocidad de 280 km/h.

La siguiente edición se ve prometedora con los nuevos lanzamientos en tecnología avanzada de elecrificación que fueron presentados por Nissan en este E-Prix de Puebla.