Este sábado en Valencia arrancan los ensayos de la Fórmula E

El circuito Ricardo Tormo de Cheste acogerá del 28 de noviembre al 1 de diciembre los entrenamientos colectivos de pretemporada de la ABB FIA Fórmula E, el campeonato del mundo de coches eléctricos que suma así su cuarta presencia consecutiva en la instalación valenciana.

Desde el triunfo del portugués Antonio Félix da Costa y del equipo DS Techeetah en la última carrera del campeonato el pasado mes de agosto en Berlín, este innovador certamen prepara su próxima edición que por primera vez será considerada como un Campeonato del Mundo bajo el paraguas de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA).

Antes del inicio del campeonato, programado para los días 16 y 17 de enero en Santiago de Chile, el mundial celebrará sus entrenamientos colectivos en Cheste.

La actividad se desarrollará sobre los 3.100 metros del trazado exterior de las instalaciones durante el sábado, el domingo y el martes, tres días en los que los veinticuatro pilotos del certamen tendrán la oportunidad de poner a punto sus monoplazas.

with the ABB FIA Formula E World Championship all set for a pre-season return to Valencia for testing, here’s everything you need to know! >> https://t.co/FRF2OiEFVk #ABBformulaE pic.twitter.com/2A3hT9wnUW — ABB Formula E (@FIAFormulaE) November 13, 2020

La disposición de la pista se modificará con respecto a ediciones anteriores de los entrenamientos. Tras un acuerdo entre la organización y los doce equipos que participan en la Fórmula E, se eliminará la chicane que se colocaba en la recta del trazado. Además, los equipos han acordado poner en marcha un sistema de sensores que controle que los pilotos no superen los límites de la pista.

Recuerda que toda la temporada de la Fórmula E la podrás seguir a través de Azteca Deportes.