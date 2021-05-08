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El electrizante E-Prix de Mónaco en imágenes | Postales
En una emocionante carrera en Monte Carlo, el vigente campeón Félix da Costa se llevó un triunfo vibrante en la recta final.
Fórmula E | Edoardo Mortara (CHE), Venturi Racing, Silver Arrow 02
Fórmula E | Nyck de Vries (NLD), Mercedes Benz EQ, EQ Silver Arrow 02, leads Maximilian Guenther (DEU), BMW I Andretti Motorsports, BMW iFE.21
Fórmula E | Jean-Eric Vergne (FRA), DS Techeetah, DS E-Tense FE21, and Antonio Felix da Costa (PRT), DS Techeetah, DS E-Tense FE21, leave the garage
Fórmula E | Pascal Wehrlein (DEU), Tag Heuer Porsche, Porsche 99X Electric, leads Andre Lotterer (DEU), Tag Heuer Porsche, Porsche 99X Electric
Fórmula E | Nyck de Vries (NLD), Mercedes Benz EQ, EQ Silver Arrow 02
Fórmula E | A view of Monaco
Fórmula E | Alexander Sims (GBR), Mahindra Racing, M7Electro
Fórmula E | Nico Muller (CHE), Dragon Penske Autosport, Penske EV-5
Fórmula E | Jean-Eric Vergne (FRA), DS Techeetah, DS E-Tense FE21, leads Maximilian Guenther (DEU), BMW I Andretti Motorsports, BMW iFE.21, and Oliver Rowland (GBR), Nissan e.Dams, Nissan IMO2
Fórmula E | Antonio Felix da Costa (PRT), DS Techeetah, DS E-Tense FE21, celebrates after winning the race
Fórmula E | Robin Frijns (NLD), Envision Virgin Racing, Audi e-tron FE07
Fórmula E | Oliver Turvey (GBR), NIO 333, NIO 333 001
Fórmula E | Antonio Felix da Costa, DS Techeetah.
Fórmula E | Lucas Di Grassi (BRA), Audi Sport ABT Schaeffler, Audi e-tron FE07, battles with Sam Bird (GBR), Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 5, ahead of Edoardo Mortara (CHE), Venturi Racing, Silver Arrow 02
Fórmula E | Pascal Wehrlein (DEU), Tag Heuer Porsche, Porsche 99X Electric
Fórmula E | Edoardo Mortara (CHE), Venturi Racing, Silver Arrow 02
Fórmula E | Antonio Felix da Costa (PRT), DS Techeetah, 1st position, celebrates on the podium
Fórmula E | Jean-Eric Vergne (FRA), DS Techeetah, DS E-Tense FE21, leads Maximilian Guenther (DEU), BMW I Andretti Motorsports, BMW iFE.21, and Oliver Rowland (GBR), Nissan e.Dams, Nissan IMO2
Fórmula E | Sam Bird (GBR), Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 5
Fórmula E | Antonio Felix da Costa (PRT), DS Techeetah, DS E-Tense FE21, leads the field away at the start
Todo indicaba que Mitch Evans se llevaría el triunfo en Mónaco, tras dominar gran parte de la carrera, el séptimo E-Prix de la temporada de la Fórmula E.
Pero, como siempre, esta competencia guarda emociones hasta el final y en Monte Carlo no fue la excepción. Félix Da Costa se coló por una ventana milimétrica para realizar el rebase más emocionante en lo que va de la campaña y así adjudicarse el primer lugar, ante un incrédulo Evans que se quedó con muy poca energía en la última vuelta, lo que le costó bajar hasta la tercera posición.
En Mónaco, una de las sedes históricas y emblemáticas por naturaleza del deporte motor, no faltaron las emociones, y además el Safety Car, que ha sido uno de los portagonistas de la temporada, por suerte se apareció muy poco tiempo en este circuito callejero.
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Así había quedado la clasificación previa
El líder de la clasificación, Nyck de Vries (Mercedes-EQ), tropezó accidentalmente con su coche en la chicane, y presionó un botón sin intención, por la brusquedad del movimiento.
“En la chicane hay bastantes baches. Lo haces con una mano y la otra cuelga en la cabina y accidentalmente presiono el interruptor. Se necesitan 30 segundos para recuperarlo, así que hice la mitad de la vuelta sin 250kW. Requerirá una actualización de software, una solución relativamente fácil, pero nunca antes había sucedido ".
Su compañero de equipo Stoffel Vandoorne se ubicó en el puesto 15 y tercero en la clasificación, Sam Bird (Jaguar Racing) salió decepcionado con el puesto 16 después de haber marcado el ritmo en la práctica libre 1.
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Sergio Sette Camara (DRAGON / PENSKE AUTOSPORT) se ha acostumbrado a colocarse al límite, y lo que parecía una vuelta rápida terminó con un incidente cuando perdió la parte trasera de su auto en la última curva en Anthony Noghes: el brasileño, visiblemente frustrado consigo mismo, se notaba desconcertado.
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