El electrizante E-Prix de Mónaco en imágenes | Postales

Todo indicaba que Mitch Evans se llevaría el triunfo en Mónaco, tras dominar gran parte de la carrera, el séptimo E-Prix de la temporada de la Fórmula E.

Pero, como siempre, esta competencia guarda emociones hasta el final y en Monte Carlo no fue la excepción. Félix Da Costa se coló por una ventana milimétrica para realizar el rebase más emocionante en lo que va de la campaña y así adjudicarse el primer lugar, ante un incrédulo Evans que se quedó con muy poca energía en la última vuelta, lo que le costó bajar hasta la tercera posición.

En Mónaco, una de las sedes históricas y emblemáticas por naturaleza del deporte motor, no faltaron las emociones, y además el Safety Car, que ha sido uno de los portagonistas de la temporada, por suerte se apareció muy poco tiempo en este circuito callejero.

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Así había quedado la clasificación previa

El líder de la clasificación, Nyck de Vries (Mercedes-EQ), tropezó accidentalmente con su coche en la chicane, y presionó un botón sin intención, por la brusquedad del movimiento.

“En la chicane hay bastantes baches. Lo haces con una mano y la otra cuelga en la cabina y accidentalmente presiono el interruptor. Se necesitan 30 segundos para recuperarlo, así que hice la mitad de la vuelta sin 250kW. Requerirá una actualización de software, una solución relativamente fácil, pero nunca antes había sucedido ".

Su compañero de equipo Stoffel Vandoorne se ubicó en el puesto 15 y tercero en la clasificación, Sam Bird (Jaguar Racing) salió decepcionado con el puesto 16 después de haber marcado el ritmo en la práctica libre 1.

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Sergio Sette Camara (DRAGON / PENSKE AUTOSPORT) se ha acostumbrado a colocarse al límite, y lo que parecía una vuelta rápida terminó con un incidente cuando perdió la parte trasera de su auto en la última curva en Anthony Noghes: el brasileño, visiblemente frustrado consigo mismo, se notaba desconcertado.