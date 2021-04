La Fórmula E estará en Puebla y tendrá asistencia

Este año el e-Prix de la Fórmula E de México no se correrá en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez, su nuevo destino es el trazado interno del circuito Miguel Abed en Amozoc, Puebla.

Este será el primer evento deportivo de carácter global que regresa a nuestro país desde febrero del año pasado. El piloto de Dragon Penske, Sérgio Sette Cámara no pudo ocultar su felicidad:

“Acabo de escuchar que Puebla está confirmado y me encanta la noticia, yo quería ir, no conozco México. Muy contento que al final se confirmó y muy contento con la noticia”, mencionó.

La particularidad de los e-Prix es que practicas, calificación y la carrera que solo dura 45 minutos suceden el mismo día y nuestro país tendrá doble cartelera, el sábado 19 y domingo 20 de junio. Alberto Longo, co-fundador de ABB FIA Formula E revela que la gente podrá disfrutar del evento desde la pista.

“Lo que sí tenemos es una gran sorpresa preparada, y es que ahí en México, queremos invitar a la carrera a todos los que han estado en primera línea luchando contra el Covid. Esperamos tener mucho público que venga del sistema sanitario mexicano, y no solo eso, somos un evento muy inclusivo, aquellas personas con pocos recursos también gozarán de una invitación formal para ir a la Formula E”, aseguró.

Puebla ya sueña con el zumbido eléctrico de la Fórmula E en la octava y novena del mundial que pretende celebrar el décimoquinto e-Prix en cuatro continentes a través de ocho ciudades en su séptima temporada y que después de México se dirigirá a Nueva york, Londres y cerrará en Berlín.

Fórmula E Las colisiones no faltaron en el segundo E Prix de Roma de la Fórmula E.

TE PODRÍA INTERESAR: CHECO PÉREZ SE DISCULPA CON SU EQUIPO

¿Cuál es el futuro de la Fórmula E?

Longo también reconoció que el futuro es expandirse: “Este año son quince carreras y más adelante estamos intentando o vamos a tener más carreras en el calendario, esperando sobre todo cuando lleguemos a ese GEN 3 que comentabas, donde nuestro objetivo es llegar a 18 carreras a lo largo de una temporada”

Toto Wolff, jefe de Mercedes en Fórmula 1, tiene la idea de que que la Fórmula E podría sumarse a los Grandes Premios en circuitos callejeros como Mónaco y Singapur, Longo piensa esto de la viabilidad de unir competiciones: “Al final lo que hay es ganas de hacer las cosas y lo que nos preocupa es el futuro de la Fórmula E, seguir creciendo, seguir haciéndolo al ritmo que lo estamos haciendo hoy, somos el campeonato que más crece en el mundo y poco a poco ir haciendo camino, ya veremos lo que depara el futuro.

Que Mercedes siga en la Fórmula E donde aún no renuevan su suscripción esto comentó:

“Pues no, la verdad es que lo tienen todo secreto en Mercedes, obviamente estamos muy confiados en que nuestro campeonato es una plataforma importantísima para Mercedes y cualquier fabricante. Ojalá Mercedes decida continuar con nosotros y de no ser así pues también hay más fabricantes que quieren añadirse a la parrilla más competitiva del mundo al día de hoy, con lo cual pues, ya te digo encantado de que estén, pero si no están pues vendrán otros”.

La Fórmula E tendrá este fin de semana la quinta y sexta ronda del calendario en Valencia y lo podrás seguir a través de las plataformas digitales de Azteca Deportes y en nuestra aplicación.