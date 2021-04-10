Horario y dónde el E-Prix de Roma este domingo | Fórmula E

La capital italiana, la ciudad de Roma, albergó este sábado un emocionante ePrix de la Fórmula E, que dejó un triunfo del francés Jean Eric Vergne, y colocó en el liderato al británico Sam Bird.

Este domingo no faltará el drama, pues se lleva a cabo la segunda y última carrera (de esta temporada) en esta emblemática ciudad llena de historia.

El segundo capítulo del ePrix de Roma podrás verlo totalmente en vivo este domingo 11 de abril en punto de las 5:50 AM a través de aztecadeportes.com y la App de Azteca Deportes. La repetición del evento será transmitido a través de las mismas plataformas en punto de las 10:50 AM.

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Lo que nos ha dejado hasta el momento la Fórmula E

Tras una temporada atropellada, que tuvo que finalizar con seis carreras en Berlín y en donde terminó coronándose el portugués Félix Da Costa, la Fórmula E tiene nuevos y grandes retos en este 2021, en el que aún se ha hecho sentir la pandemia por el Covid 19.

Sin embargo, no por ello las pistas han carecido de electrizantes rebases y colisiones, como las que se vivieron este sábado en Roma, así como las que hubo en las dos primeras carreras disputadas en Arabia Saudita.

En el estreno de la Fórmula E como Campeonato Mundial avalado por la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), pinta para ser una temporada histórica y de mucho crecimiento para la máxima competencia del deporte motor eléctrico y sustentable.

Hasy el momento Sam Bird, ganador de la segunda cita, se coloca como líder del campeonato con 43 puntos. Los siguen dos neerlandeses, Robin Frijns (Vurgin Racing) (34), cuarto este sábado; y Nyck de Vries (Mercedes) (32), que pierde el mando tras abandonar en Roma; Evans (32) y Vergne (25).

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