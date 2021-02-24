Félix Da Costa y su ascenso en la Fórmula E, en donde va por el bicampeonato

La preseverancia de António Félix Da Costa lo llevó a ser un piloto mediano, casi en el desempleo, al campeón y piloto más relevante de Portugal en el mundo.

Dice un refrán que los campeones no nacen, se hacen, estas palabras definen a António Félix Da Costa. El portugués es el actual campeón de la Fórmula E, pero para celebrar el título tuvo que esperar varios años.

Su talento lo llevó al programa de jóvenes pilotos de Red Bull, uno de los equipos más poderosos en todo el automovilismo y de la Fórmula Uno, desafortunadamente para Da Costa sus actuaciones no convencieron a la escudería austriaca y fue desechado en 2014.

Da Costa vió cómo su sueño de F1 se hizo trizas, tuvo que buscar sobrevivir en otras categorías. Ese mismo 2014 la Fórmula E nació y Da Costa se unió a ella, esa campaña corrió a lado Katherine Legge y el mexicano Salvador Durán.

En el mundo no soy bueno para nada más, así que sin las carreras estoy acabado.

Durante 5 años el paso de Da Costa en la Fórmula E era poco más que mediano, solo 2 victorias y 5 podios en 54 carreras. Su mejor clasificación al final de una campaña había sido un sexto lugar obtenido en 2019. Aún así, el piloto luso conoce sus límites: "En el mundo no soy bueno para nada más, así que sin las carreras estoy acabado".

Pero el 2020 fue algo menos que mediocre para el portugués, en 6 de 9 carreras terminó en el podio incluidos los tres trriunfos consecutivos, en Marraketch previo a la suspensión de la temporada y los dos primeros E-Prix en Berlín.

António sabe que el triunfo es cosa de perseverancia en su caso y así lo expresó cuando fue campeón: "Días como este no se dan muy seguido, en verdad no los puedes dar por sentado, tantos días de irte a casa sin rendirte, estoy muy agradecido", dijo.

Un piloto amante del surf, que habla cuatro idiomas, portugues, español, ingles e italiano y que sigue en el mejor momento de su vida con la ilusión de refrendar en el 2021 su corona mundial.

Félix es uno de los pilotos más veteranos en está competencia y que ha manejado en cada una de las temporadas previas, es el máximo favorito y uno de sus principales rivales es su compañero de equipo Jean-Éric Vergne.