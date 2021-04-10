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Fútbol

Drama y choques: Jean Eric Vergne se lleva el primer Roma ePrix

El piloto francés Jean Eric Vergne ganó un ePrix de Roma que tuvo muchas emociones; Sam Bird se coloca como líder del campeonato.

Jean-Eric Vergne
Jean Eric Vergne, con una gran actuación en la recta final de la carrera, logra mantener su posición privilegiada y ganar el E-Prix de Roma.|Fórmula E

Escrito por: Azteca Deportes

El francés Jean Eric Vergne de la escudería DS Techeetah, y dos veces campeón de la competencia de la Fórmula E, se impuso este sábado en el primero de los dos Roma E-Prix programados para este fin de semana en la capital de Italia, y lo hizo por delante del británico Sam Bird, del equipo de Jaguar Racing, nuevo líder del Campeonato Mundial.

Vergne, ganador de este certamen en 2018 y 2019, se impuso en Roma al aprovechar una decepcionante avería en el coche del brasileño Lucas di Grassi, de Audi Sport Abt, que lo había superado a siete minutos de acabar la carrera y parecía perfilarse rumbo a una gran actuación.

El gal´es cruzó primero la línea de meta por delante de los dos pilotos de Jaguar Racing: Sam Bird y el neozelandés Mitch Evans, aunque lamentablemente lo hizo en un final de carrera opacado por el flamante Safety Car, un Minicooper, que tuvo que entrar en acción debido a un choque en la recta final de la carrera, lo que impidió un deselnace de emociones y rebases, aunque sí se vieron en el resto del compromiso.

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Con estos resultados, Sam Bird, ganador de la segunda cita que se llevó a cabo en Arabia Saudita hace un par de meses, se coloca como líder del campeonato con 43 puntos. Los siguen dos neerlandeses, Robin Frijns, del equipo de Virgin Racing con 34 puntos, cuarto elugar ste sábado; y Nyck de Vries de Mercedes IQ con 32 unidades, que pierde el mando tras abandonar en Roma; Mitch Evans (32) y Vergne (25).

Horario y dónde ver el segundo ePrix de Roma

Este domingo se disputa el segundo Roma E-Prix, cuarta carrera del Campeonato Mundial, y que podrán disfrutar a través de aztecadeportes.com y la App de Azteca Deportes, con la transmisión totalmente en vivo en punto de las 5:50 AM.

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