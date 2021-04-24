Al ingresar reconoces estar de acuerdo con el Aviso de Privacidad
Autenticando...
Las emociones del E-Prix de Valencia R5 en imágenes | Fórmula E
Félix Da Costa y otros autos se quedaron sin batería en la última vuelta y De Vries se quedó con el triunfo en la primera carrera de Valencia en la Fórmula E.
Fórmula E |
Fórmula E |
Fórmula E |
Fórmula E |
Fórmula E |
Fórmula E |
En un E-Prix de Valencia lleno de emociones, se vivió un final inaudito luego de que varios pilotos que lideraban la justa se quedaran sin batería.
Fórmula E |
Fórmula E |
Fórmula E |
Fórmula E |
Fórmula E |
Fórmula E |