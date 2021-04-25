  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
QUIERO VER
Fútbol

Autenticando...

Las increíbles postales del E-Prix de Valencia R6 | Fórmula E

Jake Dennis se adjudicó una carrera que no tuvo mayores contratiempos, y que nos dejó unas imágenes imperdibles del circuito valenciano.

Por: Azteca Deportes

Desde muy temprano comenzó la actividad en Valencia, con un dominio absoluto de Dennis.

Fórmula E |

Las rectas y espacios en el circuito Ricardo Tormo dieron pie a que los pilotos pudieran pisar el acelerador al máximo.

Fórmula E |

Jake Dennis arrancó en primer lugar y tuvo la capacidad para mantenerlo durante todo el compromiso.

Fórmula E |

La Fórmula E en Puebla

Fórmula E |

El piloto brit´ánico Jake Dennis demostró que esta competencia es la más pareja del deporte motor.

Fórmula E |

Algunos pilotos intentaron rebasar al británico en la última curva, pero no tuvieron éxito.

Fórmula E | Race winner Jake Dennis (GBR), BMW I Andretti Motorsport, BMW iFE.21 crosses the finish line

/
Desde muy temprano comenzó la actividad en Valencia, con un dominio absoluto de Dennis.

Fórmula E |

Las rectas y espacios en el circuito Ricardo Tormo dieron pie a que los pilotos pudieran pisar el acelerador al máximo.

Fórmula E |

Jake Dennis arrancó en primer lugar y tuvo la capacidad para mantenerlo durante todo el compromiso.

Fórmula E |

La Fórmula E en Puebla

Fórmula E |

El piloto brit´ánico Jake Dennis demostró que esta competencia es la más pareja del deporte motor.

Fórmula E |

Algunos pilotos intentaron rebasar al británico en la última curva, pero no tuvieron éxito.

Fórmula E | Race winner Jake Dennis (GBR), BMW I Andretti Motorsport, BMW iFE.21 crosses the finish line

Desde muy temprano comenzó la actividad en Valencia, con un dominio absoluto de Dennis.
Las rectas y espacios en el circuito Ricardo Tormo dieron pie a que los pilotos pudieran pisar el acelerador al máximo.
Jake Dennis arrancó en primer lugar y tuvo la capacidad para mantenerlo durante todo el compromiso.
La Fórmula E en Puebla
El piloto brit´ánico Jake Dennis demostró que esta competencia es la más pareja del deporte motor.
Algunos pilotos intentaron rebasar al británico en la última curva, pero no tuvieron éxito.

Te Recomendamos