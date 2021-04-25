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Las increíbles postales del E-Prix de Valencia R6 | Fórmula E
Jake Dennis se adjudicó una carrera que no tuvo mayores contratiempos, y que nos dejó unas imágenes imperdibles del circuito valenciano.
Fórmula E |
Fórmula E |
Fórmula E |
Fórmula E |
Fórmula E |
Fórmula E | Race winner Jake Dennis (GBR), BMW I Andretti Motorsport, BMW iFE.21 crosses the finish line
Fórmula E |
Fórmula E |
Fórmula E |
Fórmula E |
Fórmula E |
Fórmula E | Race winner Jake Dennis (GBR), BMW I Andretti Motorsport, BMW iFE.21 crosses the finish line