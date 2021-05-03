Mahindra, primer competidor de Fórmula E con huella de carbono cero

Dilbagh Gill, jefe de Mahindra Racing de la ABB FIA Fórmula E, destaca que su equipo es pionero en implementar medidas sustentables para el día a día de la organización.

Mahindra Racing, uno de los equipos que forma parte del campeonato de la Fórmula E desde el nacimiento de la serie, se ha convertido en febrero de este año en el primer competidor con huella de carbono cero desde su inicio, siguiendo los pasos de la serie. De esta forma la escudería que lidera Dilbagh Gill ha tomado la delantera entre sus rivales en la carrera por la sustentabilidad, algo que sin dudas es motivo de orgullo para la organización.

