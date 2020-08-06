Da Costa repite ‘pole’

El piloto portugués Antonio Félix Da Costa volvió a adjudicarse la ‘pole’ para la segunda carrera de Berlín y séptima del campeonato de la Fórmula E.

El luso no parece tener rival hasta el momento. Este miércoles se colocó a 41 puntos de ventaja y parece perfilarse para acrecentar la diferencia en el segundo evento del ‘Season Six Finale’, en tierras alemanas.

Sus más cercanos perseguidores son Mitch Evans, de Jaguar Racing, y el británico Alexander Sims, de BMW I Andretti.

Esta será la última carrera, antes de que cambie la configuración del circuito, para el próximo sábado.

