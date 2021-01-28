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Fútbol

Revelan nuevas fechas y sedes para esta temporada de la Fórmula E

Después de las carreras en Arabia Saudita, la Fórmula E viaja a Italia; además, se confirman las nuevas fechas para las carreras de Santiago de Chile.

Formula E
|FIA Fórmula E

Escrito por: Azteca Deportes

Un mes antes de que la temporada 2020/21 del Campeonato Mundial de la ABB FIA Fórmula E comience en Ad Diriyah, Arabia Saudita, el 26 y 27 de febrero, la Fórmula E y la FIA revelaron el conjunto de carreras que seguirán a la doble cita nocturna en el desierto, entre las que se incluyen la confirmación de una nueva fecha para Santiago de Chile.

Las fechas de las carreras de la temporada de la Fórmula E

  • 26/02/2021 - Ad Diriyah, Arabia Saudita
  • 27/02/2021 - Ad Diriyah, Arabia Saudita
  • 10/04/2021 - Roma, Italia
  • 24/04/2021 - Valencia, España
  • 08/05/2021 - Mónaco, Mónaco
  • 22/05/2021 - Marrakech, Marruecos
  • 05/06/2021 - Santiago, Chile
  • 06/06/2021 - Santiago, Chile

Después de las carreras de apertura en Ad Diriyah, tendremos el regreso a la capital italiana de Roma para la tercera ronda del campeonato de la Fórmula E, el 10 de abril.

La cuarta ronda trae consigo una nueva pista para el calendario con el debut del E-Prix de Valencia en el Circuito Ricardo Tormo, donde se han realizado las pruebas de pretemporada durante las últimas tres campañas. Esta primera carrera en el circuito español será el 24 de abril y utilizará una nueva configuración de circuito diseñada especialmente para la Fórmula E.

El E-Prix de Mónaco será la quinta ronda del Campeonato Mundial de Fórmula E 2020/21 el 8 de mayo, marcando la cuarta carrera de la serie en el Principado.

Para la sexta ronda, la Fórmula E volverá a Marrakech el 22 de mayo, corriendo en el circuito internacional Moulay El Hassan del país africano por quinta temporada consecutiva.

A continuación, el Campeonato del Mundo se traslada a Sudamérica para la doble cita del E-Prix de Santiago, que finalmente tendrá lugar los días 5 y 6 de junio tras haber pospuesto su fecha original de enero.

Las consideraciones actuales en materia de salud y seguridad hacen que la organización específica del prestigioso E-Prix de París, que se suele disputar alrededor de la zona de Les Invalides, sea demasiado compleja para la séptima temporada. Por lo tanto, se ha acordado con la ciudad de París planificar en su lugar la edición de la temporada 8.

Las carreras de la Fórmula E en Sanya y Seúl no tendrán lugar en marzo y mayo, respectivamente, como se había previsto inicialmente. Se han pospuesto y la decisión sobre estos eventos se confirmará con el resto del calendario en las próximas semanas.

La Fórmula E seguirá vigilando la pandemia de COVID-19 en curso y está en constante comunicación con su comunidad de equipos, fabricantes, socios, emisoras y ciudades anfitrionas.

Todas las actualizaciones del calendario dependen de las restricciones de viaje, así como de los protocolos de los gobiernos locales y están sujetas a la aprobación del Consejo Mundial del Deporte Motor de la FIA.

Fuente: FIA Fórmula E

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