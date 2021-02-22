Se retira piloto de la Fórmula E, pero advierte que va por más logros como directivo

Jerome d’Ambrosio, quien se retiró como piloto profesional y ahora es subdirector del equipo Rokit Venturi Racing de la Fórmula E, asegura que su deseo para competir se mantiene intacto, aunque en un rol diferente.

El piloto belga ha sido un animador habitual de la ABB FIA Fórmula E desde el nacimiento mismo de la serie, habiendo competido en todas las temporadas disputadas hasta ahora y logrando tres victorias, dos pole positions y nueve podios, primero con el equipo Dragon y desde el campeonato 2018/19 junto a Mahindra.

Sin embargo, en octubre del año pasado anunció que no continuaría corriendo y con 34 años cambió al rol de subdirector del equipo Rokit Venturi Racing que comanda Susie Wolff.

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“Tomé la decisión hace solo dos meses de retirarme de la conducción. Y obviamente, cuando tomas una decisión tan importante en tu vida, hay diferentes cosas que entran y tomas esa decisión muy lejos de la pista de carreras. Así que estaba muy convencido de que era el momento adecuado para mí”, dijo d’Ambrosio.

“Sin embargo, no sabía cómo iba a reaccionar, ya sabes, viendo los coches. Y al final, estoy realmente feliz y aliviado de estar aquí (por la pretemporada de Valencia). Aún soy competitivo, quiero ganar carreras, quiero estar al frente. Pero no como piloto, no quiero estar en el coche, quiero contribuir de otra manera. Y eso me refuerza y me asegura que tomé la decisión correcta. Estoy muy contento con lo que hago en la oficina, en el taller y aquí estando en el circuito.”

D’Ambrosio estará junto a Susie Wolff, quien ya tiene unos años de experiencia al frente del equipo y espera aprender de los conocimientos de la ex piloto británica en la gestión de una escudería como Venturi.

ANNOUNCEMENT: Today we welcome Jérôme D’Ambrosio to the team as he takes on his new role as Deputy Team Principal of ROKiT Venturi Racing #WelcomeJerome#MadeInMonaco #ABBFormulaE @thereal_JDA https://t.co/wt8wJoB2cb — ROKiT Venturi Racing (@VenturiFE) October 30, 2020

“Conozco a Susie desde hace unos años. Creo que ella es una de las mejores en el trabajo y es muy bueno estar a su lado y aprender cada aspecto de las carreras. Hay algunos aspectos con los que me siento muy cómodo, pero hay otros aspectos que sabía que existían, pero en los que no puse realmente atención en el pasado. Aprender todos los diferentes aspectos de la gestión de un equipo y dirigirlo junto a una de las mejores en el negocio es un privilegio y una verdadera oportunidad para mí”, dijo.

Los favoritos a ganar la temporada de la Fórmula E, según Jerome d’Ambrosio

Consultado sobre quiénes son, según él, los máximos candidatos para la temporada 2020/21 de la Fórmula E, el belga cree que es difícil hacer pronósticos en la categoría.

“Esta pregunta la puedo responder de la misma manera que la contestaba cuando era piloto, porque al final, sigo siendo la misma persona. No me gusta hacer predicciones. Creo que es inútil en cierto modo porque al final, no sabes, está tan ajustado.”

“Estamos hablando de la Fórmula E, la diferencia entre ganar, estar en el podio o ser 15° es muy sutil. Así que lo único que puedo decir es que va a ser una temporada competitiva. De nuevo, se está volviendo más y más competitiva. Y tenemos que trabajar y hacer lo mejor que podamos para asegurarnos de obtener buenos resultados”, finalizó.

Horario y dónde ver las primeras carreras de la Fórmula E

La Fórmula E vuelve a las pistas este viernes 26 y sábado 27 de febrero con los E-Prix de Arabia Saudita, competencias que podrás disfrutar EN VIVO por Azteca Deportes. La transmisión de comenzará en punto de las 10:50 AM a través de aztecadeportes.com y la App de Azteca Deportes.

