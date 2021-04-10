La Fórmula E estrenará un nuevo Safety Car en Roma

Han pasado seis semanas desde que la Fórmula E concluyó su primera doble cartelera de la campaña (en Diriyah, Arabia Saudita), pero la espera terminó y Roma será el sitio para reactivar los 24 motores participantes.

Como pocas veces en la historia del automovilismo –y quizá, como resultado de las dificultades presentadas a raíz de la pandemia del Covid-19-, habrá cambios visibles en pleno Campeonato del Mundo.

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Normalmente, todas las modificaciones relacionadas con logística, formato y patrocinadores son estudiadas, probadas y aplicadas antes de que dé inicio la temporada; sin embargo, esta vez, habrá una inocultable implementación en la tercera carrera del curso.

Desde el banderazo inicial de la Fórmula E, hace siete años, el safety car (auto encargado de ingresar a la pista cuando el director desea reducir la velocidad por razones de seguridad para uno o más corredores) ha sido un híbrido BMW I8. Esto está a punto de cambiar.

Un Mini Cooper será el safety car

La distribuidora alemana de autos dio a conocer que, de ahora en adelante, un Mini Cooper cumplirá las funciones detalladas arriba. Pero, ¿qué características tiene el nuevo modelo encargado de la caución en competencia? Aquí lo desglosamos:

- Incluye 130 kilogramos (286 libras) de ahorro de peso con nuevas suspensiones, frenos y neumáticos de competición. Con todo, tiene un tiempo de 0-100 km / h (0-62), aproximadamente medio segundo más rápido que la versión regular, misma que alcanza los 6,7 segundos frente a 7,3.

A pesar de estas novedades, el anuncio ha causado revuelo en el entorno del serial, debido a que, recientemente, BMW reveló que Mini estaba próximo a presentar una nueva versión que contaría con mejor rendimiento. Esto ha levantado sospechas referentes a un posible ‘auto de prueba’ que serviría para sugerir lo que viene en el mercado para el público en general y así blindar la aceptación de muchos clientes leales a la marca.

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Todo es especulativo y cualquier conclusión luce prematura, aunque algo es seguro: este sábado, la Fórmula E estrenará Safety Car.

Dónde ver la Fórmula E

Las carreras 3 y 4 de la Fórmula E podrás verlas totlamente en vivo a través de las plataformas digitales de TV Azteca Deportes: aztecadeportes.com y nuestra App, los días 10 y 11 de abril.

Sábado 10 de abril: 8:50 AM

Domingo 11 de abril: 5:50 AM

No te pierdas la máxima experiencia del automovilismo eléctrico a través de TV Azteca Deportes.

